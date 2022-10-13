大陸Z世代 戀上「新中式」穿搭

在長沙洋湖水街，一些時尚的年輕人從一棟綠色牆漆徽派建築的新中式潮流服裝店裡進進出出，27歲身材高挑的杜文欣和朋友也正在店內試穿。

中新社報導，「看中了立領盤扣套裝和一件改良刺綉旗袍，既有國風元素，還適合上班通勤、朋友聚會等多個場景，穿搭日常。」盤好中式髮簪的杜文欣說，新中式穿搭是年輕人當下最火的穿搭潮流之一，社交平台隨處可見穿搭博主的新中式穿搭影片。

「新中式」，簡單來說就是，把中國傳統的服飾進行改良，保留原有的中式元素，再加入當代的設計，變成民眾日常可以穿出門的衣服。

新中式穿搭正在被中國大陸Z世代（指1995年至2009年出生的人）和國潮愛好者追捧，催生新中式女孩、新中式青年等新名詞，更是掀起了一波新中式穿搭風潮和新中式消費潮流。

新中式穿搭風格趨勢已入選小紅書（大陸年輕人生活資訊平台）發布的2022年十大生活趨勢之一。在該平台上，新中式筆記數量達到空前高度，成為百萬級別搜索關鍵詞，更加具體一點的新中式穿搭筆記數量逼近十萬。

今年1月，阿里媽媽聯合淘寶分享的《2022春夏女裝行業趨勢》也表明，今年春夏女裝趨勢中，新中式成為八大趨勢之一。

「新中式穿搭關鍵詞包括典雅、個性、水墨寫意、盤扣、梅蘭竹菊織錦、旗袍等。小吊帶、透視薄紗裙、抹胸等流行元素的改良旗袍是新中式穿搭中最火、最流行的單品。」在社交媒體教新中式穿搭，新中式高級定製設計師艾菲成為百萬粉絲時尚博主。

她表示，年輕女性會選擇耳環、項鏈、戒指等具有現代感的金屬配飾搭配優雅、古典的新中式服飾，集端莊感與潮流感於一身，呈現現代女性柔美且颯爽的一面。新中式穿搭的火爆，實際上是大陸年輕消費者民族文化自信和東方式審美旨趣的回歸。

學服裝設計的90後，羅一和兩個夥伴創立了一個以新中式等為主要視覺風格的原創設計服裝品牌--OFFDAHOOK（脫身），網店上偏新中式的款有30款。「賣得比較好的是一套黑色短西服套裝，拼接了紅色國風書法提花面料，胸前用了皮質盤扣元素，穿起來很有俠女的感覺。」