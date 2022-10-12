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上海人恐慌搶水 官方發通知強調供水正常

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海網友嘆「上半年搶菜，下半年搶水」。杭州網
上海網友嘆「上半年搶菜，下半年搶水」。杭州網

今年3月上海因封控引起的一波搶菜潮過去沒多久，上海居民近期又出現搶水狀況。事情起因是上海長江口自9月初起出現「鹹潮入侵」（鹽水入侵），部分居民擔憂自來水將會供應不足。隨後上海水務局發布通知，強調供水正常。

上海『水務海洋』官方微信發文表示，上海長江口自9月初起出現鹹潮入侵，本市供水企業持續加強水質監測，科學開展水庫運行調度，自來水生產和供應正常，水質達標。

財新網報導，因長江乾旱，上海位於長江口的2個水庫，9月起出現數次鹹潮入侵。受到影響的2座水庫，均已擇時關閉取水口。

兩大水庫取水困難，對上海供水影響巨大。上海水務局9月26日發布，為保證供水，城投原水公司已加強長江口監測，提前感知鹹潮動向，指導水庫運行調度；並發揮水庫避咸蓄淡功能，在鹹潮來臨之前提前蓄水，增加原水儲備等措施。

杭州網報導，在微博以關鍵字搜尋，出現多張上海民眾搶買大批飲用水的照片，不少網友表示「今天好多上海人都在囤水」，並指超市、平台與一些特定飲用水品牌已缺貨。

還有網友以今年突如其來的封城為例，表示寧願先囤水，並感嘆「上半年搶菜，下半年搶水」。

在微博以關鍵字搜尋，出現多張上海民眾搶買大批飲用水的照片。杭州網
在微博以關鍵字搜尋，出現多張上海民眾搶買大批飲用水的照片。杭州網

上海 水庫

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