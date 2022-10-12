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中國贛菜品牌推廣中心 揭牌

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸首個菜系品牌推廣中心——中國贛菜品牌推廣中心10日揭牌運營，該中心旨在推廣贛菜品牌、弘揚贛菜文化、推動贛菜創新、做大贛菜產業。

中新社報導，大陸長江中下游省分江西自古以來就是「魚米之鄉」，贛菜是當地重點打造和發展的產業。

近年來，江西官方發布了系列政策舉措，著力打造贛菜品牌，豐富中國菜系文化。

根據贛菜產業發展現實需求，江西省商務廳發起籌建了中國贛菜品牌推廣中心，該中心集宣傳推廣、科研創新、展覽展示、交流合作等功能於一體，是江西首個數位化、智慧化、集成化的「贛菜產業全域平台」，將採取「線上+線下」模式，為贛菜餐飲企業提供活動策劃、厨師培訓、商業合作等服務。

江西省商務廳廳長謝一平表示，當前，贛菜已進入加速發展快車道，更需要加快贛菜創新步伐。中國贛菜品牌推廣中心要成為推動贛菜創新的重要載體、推廣宣傳贛菜的重要窗口、增進行業企業交流的重要平台。

贛菜口味以鮮辣為主，烹調講究火工，擅長燒、蒸、炒、燉、燜等烹調技法。贛菜的菜品種類齊全，有菜譜及出處的就有469道，加上地方菜、農家菜、小菜等累計有1000多個品種。

謝一平說，中國贛菜品牌推廣中心要加大與相關科研院所合作，重點在食材、菜品、技藝和器皿上創新，搶占預制菜新賽道，不斷推新款、努力出爆款，力爭把贛菜打造成「南北通吃、老少皆宜」的菜系。

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