「三廟一塔」開放 北京國潮市集開跑

2022「遇見·運河」國潮文化市集，日前在北京（通州）大運河文化旅遊景區北區（三廟一塔）開市，宣告該景區正式向公眾開放。

國潮文化市集，是通州區文旅融合新品牌2022「遇見·運河」城市探訪系列活動的重要內容之一，也是北京（通州）大運河文化旅遊景區系列文化活動的重要組成部分。圍繞「遊古韻通州賞國潮運河」主題，呈現文創藝術品、精美手作、文娛表演、特色美食等內容，設置了非遺文化市集、漢服打卡、遊藝互動體驗等豐富多彩的活動，以新消費場景助力活態傳承運河文化。

通州區文旅局相關負責人介紹，大運河文化旅遊景區北區，是華北地區較大的三教合一古建築群，由燃燈佛舍利塔、文廟、佑勝教寺、紫清宮組成，也是北京大運河文化的重要承載地。燃燈塔始建於北周，距今已有1400多年歷史。目前，景點內古建築群已完成文物修繕及旅遊配套升級改造，並植入北運河非遺傳習所、狀元文化展等遊客沉浸式體驗項目。

在國潮文化市集，年輕人身影很多，還有女士特地穿漢服前來，妝容精緻，充滿古韻。數十家商戶攤位一字排開。唐人坊絹人娃娃、熊氏琺瑯、通州古雕、北京翻花、皮影、老北京糖畫等非遺項目，庸禾坊老北京咯吱盒、怡豐園小吃等特色美食，京作榫卯、京劇臉譜、大運河禮物等文創衍生產品，都吸引了人們駐足。互動區不僅有繪紙鳶、猜謎語、蹴鞠、投壺等傳統遊戲，還搭建江南水鄉、書香貢院、桃花源等場景，滿足人們穿古裝拍照打卡所需。