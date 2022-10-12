德陽味道 入選四川鄉村名菜榜
日前，在位於成都新津天府農博園的2022年中國農民豐收節主會場現場，150道四川省鄉村名菜和490家體驗店正式發布。其中，來自德陽市的連山回鍋肉、孝泉果汁牛肉、德陽乾鍋、羅江燒鵝、中江掛麵、黃許燒鴨6道菜和28家店體驗店入選。
據悉，此次發布的四川省鄉村名菜和體驗店，既充分體現出川菜技藝和文化歷史傳承，同時又兼顧了市場需求水準不斷提升和擴大消費規模的實際，重點突出了地域性、鄉土性、工藝性、安全性、大眾性、效益性。本次評選出的150道鄉村名菜，來自全省21個市（州），菜品主要採用當地特色食材，物美價廉、追求自然本味，同時又蘊含了獨特的鄉土氣息，具有濃郁的地方飲食文化特色和民風民俗。
下一步，當地還將結合各種活動，擴大對四川省鄉村名菜及體驗店的推廣力度，適時開展鄉村美食促消費活動，擴大農村餐飲消費規模。
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