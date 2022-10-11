雲南昆明／長長米線街前賣 人間至味是菌子

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
乾巴菌 圖／本報雲南昆明傳真
乾巴菌 圖／本報雲南昆明傳真

雲南人離了雲南，回來的第一件事，定是急不可耐地找到那家相熟的館子，「劃」一碗米線「續命」。

野生菌，人間至味。圖／本報雲南昆明傳真
野生菌，人間至味。圖／本報雲南昆明傳真

過橋米線圖／本報雲南昆明傳真
過橋米線圖／本報雲南昆明傳真

因是省會，昆明的米線種類集採眾長、包羅萬象。全省各地的米線，都能在這裡尋得了蹤，嗅得到香。昆明人鍾愛粗米線，也就是酸漿米線，大米經過發酵後磨粉製成，軟滑有筋骨。

但凡米線鋪子，每天都得淩晨四、五點起來熬一大鍋湯，這是打底的。一般湯頭用肉和骨頭熬製，常備的有三樣：豬、牛、雞，再以這一鍋底湯配上各式的「冒子」。口味濃重的，選擇大酥牛肉、鱔魚、燜雞、炸醬、腸旺、酸菜肉、葉子……，還得配上新鮮的薄荷、韭菜、蔥花。因「冒子」的味道差異，每家的滋味各不相同。

雨季一到，諸菌皆出，空氣裡一片菌子氣味。無論貧富，都能吃到菌子。

雲南得天獨厚的氣候條件，複雜的地形地貌，成為生物多樣性的寶庫，也孕育了世界上最豐富的野生食用菌資源。其種類之多、分布之廣、產量之大，名揚四海。雲南野生食用菌約有250個品種，占了全世界食用菌一半以上，中國大陸食用菌的三分之二。

菌子中含有大量的蛋白質、氨基酸等物質，不僅能讓人一飽口福，對身體健康也大有益處。為了最大限度保留原味，並挖掘風味，雲南人針對每一種野生菌，都有不同的烹飪方法，是滇菜哲學的重要組成部分。油炸、清炒、煲湯、火鍋、刺身……，不管哪種吃法，都會恰到好處地撩動你的味覺。

火鍋 氣味 韭菜

延伸閱讀

北京上海疫情反彈 韶關首見BA.5.1.7變異株

中研發mRNA疫苗 已在印尼開始量產

大陸實測第一高樹83.4公尺 超越台灣南投81公尺的台灣杉

花蓮伴手禮推薦！道地雲南口味，「苦茶油酸豆辣椒」酸爽脆口太下飯

相關新聞

陸第一高樹 雲南黃果冷杉83.4公尺

中國大陸第一高樹出爐，經科考隊員實測，第一高樹是位在藏南察隅縣的雲南黃果冷杉，準確高度83.4公尺，相當28層樓高。

深江高鐵動工 擬5年半通車

大陸深圳至江門高速鐵路（深江高鐵）9日正式開工建設。據介紹，深江高鐵全長116公里，時速最快可達250公里，建設工期5年...

雲南昆明／西山景區 滇中第一佳境

來到昆明，不去西山打卡，算是沒到過昆明。西山是碧嶢、華亭、太華、羅漢諸山的總稱，北起碧雞關，南至海口，沿滇池西岸連綿35...

雲南昆明／藏在春城的冰雪世界 轎子雪山

身處北緯25度的昆明，冬無嚴寒、氣候宜人，較少見雪。然而，春城也能「白頭」， 位於昆明北部、被譽為「滇中第一高峰」的轎子...

雲南昆明／長長米線街前賣 人間至味是菌子

雲南人離了雲南，回來的第一件事，定是急不可耐地找到那家相熟的館子，「劃」一碗米線「續命」

雲南昆明／國立西南聯合大學舊址

雲南省會昆明市，簡稱昆，別稱「春城」，是中國大陸西部地區重要的旅遊城市。夏無酷暑，冬無嚴冬，氣候宜人。位於昆明市中心城區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。