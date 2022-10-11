雲南昆明／長長米線街前賣 人間至味是菌子
雲南人離了雲南，回來的第一件事，定是急不可耐地找到那家相熟的館子，「劃」一碗米線「續命」。
因是省會，昆明的米線種類集採眾長、包羅萬象。全省各地的米線，都能在這裡尋得了蹤，嗅得到香。昆明人鍾愛粗米線，也就是酸漿米線，大米經過發酵後磨粉製成，軟滑有筋骨。
但凡米線鋪子，每天都得淩晨四、五點起來熬一大鍋湯，這是打底的。一般湯頭用肉和骨頭熬製，常備的有三樣：豬、牛、雞，再以這一鍋底湯配上各式的「冒子」。口味濃重的，選擇大酥牛肉、鱔魚、燜雞、炸醬、腸旺、酸菜肉、葉子……，還得配上新鮮的薄荷、韭菜、蔥花。因「冒子」的味道差異，每家的滋味各不相同。
雨季一到，諸菌皆出，空氣裡一片菌子氣味。無論貧富，都能吃到菌子。
雲南得天獨厚的氣候條件，複雜的地形地貌，成為生物多樣性的寶庫，也孕育了世界上最豐富的野生食用菌資源。其種類之多、分布之廣、產量之大，名揚四海。雲南野生食用菌約有250個品種，占了全世界食用菌一半以上，中國大陸食用菌的三分之二。
菌子中含有大量的蛋白質、氨基酸等物質，不僅能讓人一飽口福，對身體健康也大有益處。為了最大限度保留原味，並挖掘風味，雲南人針對每一種野生菌，都有不同的烹飪方法，是滇菜哲學的重要組成部分。油炸、清炒、煲湯、火鍋、刺身……，不管哪種吃法，都會恰到好處地撩動你的味覺。
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