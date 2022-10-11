雲南昆明／藏在春城的冰雪世界 轎子雪山

身處北緯25度的昆明，冬無嚴寒、氣候宜人，較少見雪。然而，春城也能「白頭」， 位於昆明北部、被譽為「滇中第一高峰」的轎子雪山，其獨特地貌，每年冬季都第一個迎來降雪，成為昆明人踏雪尋梅的好去處。

身處北緯25度的昆明，冬無嚴寒、氣候宜人，較少見雪。圖／本報雲南昆明傳真

轎子雪山因最高峰形如花轎而得名，每年的12月至次年3月，就迎來最美的賞雪觀冰季，讓人雖處溫暖的春城，依然可以飽覽雪景。漫步山間，一潭潭碧水，凝冰聚雪，沿途偶遇的小冰筍、冰凌、冰花，形態各異，十分可愛。

地處低緯高原的轎子雪山，擁有垂直多樣的氣候形態； 如果不是冬天前往，山上隨處可見奇峰、秀水、雲海、晚霞等春城風光，也別有一番風韻。天氣晴好時，就能看到雲海景象。

轎子雪山，兒童戲雪。圖／本報雲南昆明傳真

穿過密林，視野忽然開闊起來，平野之上，猶如與世隔絕，崖壁一側，鋪排著由淺入深的雲霧；微風吹來，水汽隨動，在驕陽之下，更顯潔白。立於雄峰之巔，氣壯山河的雲如海波翻湧，迎面而來，一時間，所有的煩惱也因眼前的壯麗景色，得以忘卻。遠望浮雲流動，耳聽群鳥鳴澗， 輕輕舒展身體，讓人心曠神怡，似登仙境。