雲南昆明／西山景區 滇中第一佳境

來到昆明，不去西山打卡，算是沒到過昆明。西山是碧嶢、華亭、太華、羅漢諸山的總稱，北起碧雞關，南至海口，沿滇池西岸連綿35公里。因山形似仰臥的大佛或美女，故又稱「臥佛山」或「睡美人山」，在古代有「滇中第一佳境」之稱。

西山，古代有「滇中第一佳境」之稱。圖／本報雲南昆明傳真 西山坐落在滇池的西岸，元代為「滇南八景」之首。明代居「雲南四大名山」之冠， 「滇陽六景」中，被譽為「碧雞秋色」；清代「昆明八景」中，「滇池夜月」即滇池西山夜月。最高峰羅漢峰海拔2511公尺，山上森林茂密，植物種類繁多，建有西山森林公園；主要景點有西山龍門、華亭寺、太華寺、小石林等。

西山早在唐代的《蠻書》中就出現了，唐代叫碧雞山，元明以來稱太華山，因這些山在城西，昆明人習慣統稱為西山。西山與古滇池是古代地質運動所生的一對「雙胞胎」，地殼變化出現斷層，斷層線以西受到抬升，以東相對下沉，形成了東邊是湖，西邊是山的美景，西山龍門就建在斷層崖上。

明代謫滇的狀元楊升庵，曾久居太華山麓之碧嶢精舍。明末徐霞客在遊記中寫了《太華山記》，西山還有始建於元代的太華寺和雕鑿於清乾隆年間的龍門。明清之後登臨西山，已不僅是官員和墨客的風雅，逐漸成了尋常百姓的時尚。今天觀山望海，可從龍門上小石林乘纜車直下海埂，從纜車上俯視滇池，湖光山色盡收眼底。