雲南昆明／國立西南聯合大學舊址

雲南省會昆明市，簡稱昆，別稱「春城」，是中國大陸西部地區重要的旅遊城市。夏無酷暑，冬無嚴冬，氣候宜人。位於昆明市中心城區的翠湖，被譽為鑲嵌在昆明城的綠寶石；八面水翠，四季竹翠，春夏柳翠。而離翠湖不遠，就是國立西南聯合大學舊址。

以一比一比例復原的西南聯大圖書館圖／本報雲南昆明傳真

1937年7月7日發生「七七事變」，7月29日，天津遭到轟炸，南開校園付之一炬。8月3日，日軍進駐北平，抗日戰爭全面爆發。10月13日，日軍控制了整個清華園。11月1日，北京大學、清華大學、南開大學在湖南長沙嶽麓山下，組成了西南聯大的前身－國立長沙臨時大學， 同時還開辦了清華研究所。

紀念梅貽琦的「梅園」圖／本報雲南昆明傳真

1938年1月，由於日軍沿長江一線步步緊逼，戰爭吃緊，臨大決議搬遷至昆明，組織師生分三路到達昆明，校名改為國立西南聯合大學，5月4日正式開課，下設文、理、法商、工、師範5個院、26個系，由北大、清華、南開三校老師聯合任教，並由當時三校校長：北京大學蔣夢麟、清華大學梅貽琦、南開大學張伯苓擔任學校常委，負責校務治理。一直到1946年5月4日結業式，三校復員北返，西南聯大才結束辦學歷史，唯獨師範學院留在原址，獨立設院，改稱昆明師範學院，後發展為今天的雲南師範大學。

美麗翠湖圖／本報雲南昆明傳真

2011年，雲南師範大學一二一校區西南聯大博物館成立，展示北大、清華、南開三所大學的基本情況和變更的歷史過程，以及西南聯大的辦學歷程、院系設置等。

抗戰時期，幾乎全中國學術界的名家大師，都齊聚在西南聯大；名家薈萃，培育出眾多人才。抗戰時期的物質條件雖不富裕，但在這裡求學的青年學子，個個壯志滿懷，神采飛揚。每逢假日，翠湖畔的男女青年，男生著黃色中山裝，女生一身藍色旗袍，每個人胸前一定戴著聯大校徽。他們或亭中談天論地，或翠湖泛舟，烽火下的青春歲月，尤其可貴。

西南聯大紀念碑，碑文為馮友蘭所寫。圖／本報雲南昆明傳真

遊西南聯大舊址，可以看到保存完好的14個遺存點，如西南聯大紀念碑、原教室、梅園、民主草坪等，以及為紀念八年辦學歷史而設立的西南聯大博物館，是目前大陸有關西南聯大圖片資料最多、最集中的展館。

西南聯大舊址內，南開大學校長張伯苓紀念雕像。圖／本報雲南昆明傳真

西南聯大舊址內，清華大學校長梅貽琦紀念雕像。圖／本報雲南昆明傳真