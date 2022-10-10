女花6千元人民幣買實木梳化 油漆脫落後「竟全是石屎」

廣東一名女子花6000多元（人民幣．下同）買了一套實木梳化。使用了一段時間後，女子不小心蹭掉了梳化表面的油漆，之後其他部分的油漆也陸續掉落，她發現梳化裸露的部分顏色不太對，仔細一看，裡面竟然全是石屎。

「石屎梳化」如此腦洞大開的造假方式引起網民一片驚呼，事件也登上微博熱搜。不過，由於過於離奇，雖然有照片為證，仍有部分聲音質疑事件非屬真實。

這名女子表示，去買梳化時本來只想看一套普通梳化的，可是經不住銷售人員的吹噓，告訴她實木有多好，女子最終選擇了這套實木梳化。雖然實木是傢俱中比較高端的材質，但6000元在市場上並不太容易買到真的實木梳化。這套實木沙發，有2個3連座和2個獨座，總計8個座位，比市面上要價5000元的5座布梳化多了足足3個座。

目前，女子正在搜集相關證據，準備找商家討要說法。有網民表示，如果不是這次偶然蹭掉了油漆，可能女子還被蒙在鼓裡而不自知。而商家知假買假，屬於情況嚴重，或許會被停業整頓，並吊銷營業執照。

網民：石屎都好值錢

對於此事，有網民表示，6000元就想買實木是想太多。「雖然說成本不高，但是，就這個石屎技術，都值6000塊，現在石屎也很值錢」。還有網民說，自己也遇到過類似狀況，買的紅木傢俱，「很重，300多萬」，抬回去不小心撞到，才發現裡面是石屎。

大陸《澎湃新聞》發表評論稱，傢俱市場的「水」一向很深。比如有用雜木冒充紅木的，有用壓縮板材冒充實木的。優質木材的一個顯著特徵就是份量重，劣質材料普遍份量較輕，於是，「配重」就成了一門生意。為了以次充好，唯利是圖者無所不用其極，貼皮、灌漿、染色之類的造假手段層出不窮，以至於實木傢俱成了「薛定諤的木」，令人一頭霧水、難辨真偽。

評論指出，儘管如此，「石屎梳化」的橫空出世，還是令人跌碎了眼鏡——倘若這不是惡搞，如此近乎瘋狂的造假，究竟置消費者權益於何處？以實木梳化之名賣「石屎梳化」，這不僅是最基本的商業誠信問題，更是不折不扣的法律問題。按照大陸《消費者權益保護法》，若此事屬實，消費者有權要求3倍賠償，而不僅僅是退貨了事。

評論強調，「石屎梳化」令人歎為觀止，相比之下，傢俱市場的種種造假方式早已令人無力吐槽。以「石屎梳化」為切入點，是時候針對那些貨不對板的傢俱進行全面清理了。消費者不可能人人成為「鑑定大師」，打擊傢俱造假的關鍵在於，必須讓造假者付出應有的代價，購物場所和銷售平台也應擔起責、把好門。

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文章授權轉載自《香港01》