法拉利狂飆時速257公里 破四川高速公路紀錄 車主遭吊照
大陸四川成都一名法拉利車主為測試其愛車性能，上了寬敞的天府機場高速公路，「這條路不破個340都對不起這條路」，最終時速飆到257公里，破了四川有紀綠的最高速度，但也吃了大罰單、被吊銷駕照，兩年內不得考照。
紅星新聞報導，最近一輛紅色法拉利在高速公路上狂飆到時速257公里的視頻在網路上廣泛傳播，該視頻炫耀，車主一邊駕駛法拉利一邊使用手機，還在朋友圈稱「這條路不破個340都對不起這條路」。
四川高速公安監測到此資訊後，立即展開調查。四川高速公安一分局十一大隊表示，經通過視頻分析、監控巡查、卡口監測、人像比對等系列調查，最終鎖定嫌疑人謝某某及其駕駛的「川A847**」號紅色法拉利跑車。查實謝某某駕車在天府機場高速公路4公里（成都往資陽方向）路段實施超速100%以上嚴重違法行為。
謝男到案後對違法行為坦承不諱，表示當天是因為有人租借該輛車，才會親自駕駛送往200多公里外的內江。又因駕駛到天府機場高速公路時，眼見路寬車少，才會一時動念測試車子性能，並發布上朋友圈炫耀。警方事後按照相關法規，對其開罰1900元人民幣（約8500元台幣），並吊銷駕照2年。
報導稱，謝姓駕駛人的257公里駕車時速刷新了四川高速公路超速的時速上限，這已是四川該公安分局查獲的第3宗嚴重超速案件，2021年1月，一名張姓男子駕駛保時捷，在四川成都天府機場高速公路上超速行車，時速達到229公里；2022年7月，另一名陳姓司機也在該地超速達到每小時234公里。
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