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深江高鐵動工 2028年建成通車

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
深江高鐵預計2028年4月建成通車，規劃在深圳北站與廣深港高鐵銜接，圖為高鐵列車。（香港文匯網）
深江高鐵預計2028年4月建成通車，規劃在深圳北站與廣深港高鐵銜接，圖為高鐵列車。（香港文匯網）

深圳至江門高速鐵路（下稱深江高鐵）昨日（9日）正式開工建設。據介紹，深江高鐵全長116公里，時速最快可達250公里，建設工期5年半，料2028年4月建成通車。通車後，深圳與江門可實現1小時內通達。

深江高鐵是中國「八縱八橫」高鐵網沿海通道的重要組成部分，線路起自新建的深圳西麗站，向西經東莞市、廣州市、中山市、江門市，接入江門至湛江鐵路江門站。

全線共設深圳西麗、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站等7座車站，其中江門站為既有車站，深圳西麗站等6座車站為新建車站。

深江高鐵深圳西麗至南沙段設計時速200公里，南沙至江門段設計時速250公里。全線橋隧佔比達98%，其中全長13.69公里、最大埋深達106米的珠江口隧道為全線控制性工程；深莞隧道、洪奇瀝公鐵大橋、深圳機場東站等7項工程為全線重難點工程。

深江高鐵東連廈門至深圳高鐵，西接江門至湛江高鐵，將在深圳西麗站與在建的贛深高鐵（連接香港的京九高鐵廣東段）交匯，並新建聯絡線將深圳機場站與深圳北站連接，進一步駁通廣深港高鐵。建成後，將進一步加密粵港澳大灣區軌道交通網。

深圳 高鐵 機場

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