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大陸增近兩千宗本土感染 呼和浩特明起禁外來車輛進入

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸九日近兩千宗染疫。內蒙古新增佔比近三分一，首府呼和浩特市明日起原則上禁止該市以外的車輛進入。（中新社）
大陸九日近兩千宗染疫。內蒙古新增佔比近三分一，首府呼和浩特市明日起原則上禁止該市以外的車輛進入。（中新社）

中國大陸「十一」小長假之後，多地本土確診疫情再起，中國大陸昨日（9日）新增373宗本土確診及1566本土無症狀感染者，合計近兩千宗。內蒙古新增佔比近三分一，首府呼和浩特市明日起原則上禁止該市以外的車輛進入。

據新京報，內蒙古昨日新增119宗確診及559宗無症狀感染，總數678宗，是連續三日單日新增超過600宗，涉及呼和浩特、包頭等地。

呼和浩特十日通告，鑒於呼和浩特當前疫情的嚴峻性，為進一步防範疫情通過公路交通傳播擴散，最大限度降低疫情外溢和輸入風險，從明日（11日）零時起，呼和浩特市以外的車輛及司乘人員原則上禁止進入該市。途經呼和浩特市的車輛需繞行。呼和浩特市居民暫緩返回該市。

此外，所有貨車及司乘人員進入呼和浩特須嚴格落實測溫、掃碼、查驗48小時內1次核酸檢測陰性證明等措施，一律進行落地核酸採樣，即採即走即追。進入呼和浩特後，點對點閉環運輸，貨車司乘人員全程不下車、不接觸，貨物即裝（卸）即走，在市域內不得隨意停靠。

在廣東，韶關發現Omicorn變異株BA.5.1.7進化分支輸入個案，是中國大陸首次檢出該序列。昨日廣東新增31宗確診及24宗無症狀感染，分布在廣州、深圳、珠海、佛山、韶關、惠州、雲浮、東莞、江門。

疫情 內蒙古

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