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大陸實測第一高樹83.4公尺 超越台灣南投81公尺的台灣杉

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸第一高樹83.4公尺，位於藏南察隅縣境。（澎湃新聞）
大陸第一高樹83.4公尺，位於藏南察隅縣境。（澎湃新聞）

大陸第一高樹出爐，經科考隊員實測，第一高樹是位在藏南察隅縣的雲南黃果冷杉，準確高度83.4公尺，相當28層樓高。

澎湃新聞報導，中國巨樹科考隊9日發布「中國第一高樹」雲南黃果冷杉（學名：Abies ernestii var. salouenensis）的準確高度83.4米，同時發佈了巨樹等身照。

察隅縣位於喜馬拉雅山脈與橫斷山脈過渡地帶的藏東南高山峽谷區，地勢由西北向東南傾斜，平均海拔2800米；氣候獨特而複雜多樣，年降水量大、氣候溫和、日照適中。縣域內有雅魯藏布江支流察隅河、怒江為主體的河系，形成了縱橫切割的複雜地貌。孕育了巨樹的原始森林即位於察隅河支流崗日嘎布曲流經的上察隅區域。

今年5月，中國科學院植物研究所團隊對上察隅鎮布宗村巨樹群落進行植被調查，連續發現多棵高75米以上巨樹。經過無人機初步測量，其中一棵雲南黃果冷杉高達83.2米，超過了分布于雲南省貢山縣的72米禿杉、西藏自治區墨脫縣的76.8米不丹松，以及台灣南投縣的81米台灣杉（位大安溪上游）的測量紀錄。

今年8月，中國巨樹科考隊赴上察隅鎮布宗村，對5月發現的這棵雲南黃果冷杉進行了人工攀樹測量和區域調查，並結合無人機輔助測量，最終將這棵樹的準確樹高定格在83.4米。該巨樹胸徑達207公分，樹齡在380歲上下，巨樹目前處於壽命週期中期，樹梢有新芽萌發，結實正常，仍處於健康生長階段。

報導稱，這棵雲南黃果冷杉，佇立於察隅河支流崗日嘎布曲邊的河谷漫灘森林之中。孟加拉灣暖濕氣流被察隅縣東北部的伯舒拉嶺和西部的崗日嘎布阻擋形成了充沛降水。這片針闊混交林以雲南黃果冷杉為建群種，其他主要樹種還有曼青岡、油麥吊雲杉、華山松等。巨樹群落地形平緩，整體林層在70米左右，森林完整度極高。

樹高超過70米以上的樹，科學家稱之為巨樹。目前全世界最高的樹是一棵生長於美國加州的北美紅杉「亥伯龍神」，高度是115.85米，相當於40層樓高。中國巨樹83.4米，則相當於28層樓高，科考隊也創造了中國巨樹新的攀測和採集紀錄。

大陸科考隊測量第一高樹的測量法示意圖。（澎湃新聞）
大陸科考隊測量第一高樹的測量法示意圖。（澎湃新聞）

喜馬拉雅山 孟加拉 南投

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