柬埔寨警匪槍戰 中國公安部長親自磋商打擊網詐犯罪

柬埔寨成為東南亞人口販運和網賭詐騙集團大本營，其中又以來自中國的犯罪份子最多，柬埔寨憲兵日前抓捕8名販賣人口的中國籍嫌犯，雙方發生槍戰，1名憲兵受傷。

柬中時報報導，7日上午，金邊憲兵接獲報案，稱有受害者在棉芷區洪森大道一處公寓被禁錮勒索10萬美元。當天中午12時10分，憲兵前往成功救出一名越南籍阮姓女子（34歲），抓捕一名中國籍嫌犯余某（24歲）。

余某被捕驚動其同夥，多名同夥從公寓駕車衝卡逃跑。金邊憲兵搜查嫌犯在棉芷區Urban Village公寓的房間，搜出一批毒品和吸毒工具。

當天傍晚6時30分，金邊憲兵發現余某的同夥駕駛一輛奧迪汽車進入炳發城，憲兵立刻展開緝捕行動，嫌犯駕車衝撞憲兵，瞬間引發槍戰，一名憲兵被擊傷。憲兵最終成功攔下奧迪汽車，抓捕4名嫌犯。當天晚上，金邊憲兵包圍一處住宅，再抓捕3名嫌犯。

8名嫌犯均為中國籍，執法行動查獲4把槍支。根據初步調查，他們是人口販運集團，把人賣到西港等地。

報導稱，近期柬埔寨警方對境內從事電信詐騙，網路賭博，人口販賣和虐待他人等外國犯罪團夥和個人採取前所未有的嚴厲打擊，在這些犯罪人群中以中國人居多。報導說，這是中國國家主席習近平與柬埔寨洪森總理2019年1月就中柬執法合作年達成重要共識後所取得的最為輝煌的成果，開啟中柬執法合作的新篇章！