德陽文廟「雲祭孔」吸引千萬網友
9月28日是孔子誕辰2573周年紀念日。當天，四川省德陽市舉行了一場特殊的祭孔大典，近千名現場觀眾與上千萬網友一起，共祭先師、共襄盛事，表達對中華優秀傳統文化的尊重與傳承。
當天的活動在德陽文廟舉行。德陽文廟始建於南宋開禧二年，清道光年間重建，占地面積20800平方公尺，古建築及格局完好如初，是大陸西部地區保存完整、規模宏大、具有濃郁地方特色的文廟，素有「德陽文廟甲西川」之稱。
當天上午，在莊嚴洪亮的「啟戶」聲中，德陽文廟戟門緩緩打開，參加祭孔大典的各方嘉賓，身披黃色祭巾，進入大成殿廣場，在大成殿前莊嚴列隊。除了傳統的祭孔大典，為豐富德陽文廟的文化內涵，現場還舉行了節目展演、傳統遊藝活動展示、文廟講堂講座等活動。此外，當天的祭孔大典全程進行網路直播，通過線上線下祭孔活動，弘揚儒家禮義，引導向上向善的社會風尚。
同時，當天的活動還同步參加了2022全球「雲祭孔」網路直播，集結海內外60餘家孔廟、文廟、書院、文化機構共同參與，歷時3個小時，向全球華人直播海內外祭孔盛況，線上觀看人次達1200餘萬。
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