惠民文化消費季 成功吸粉無數

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
惠民文化消費季期間，文化消費類園區以敞開式、多元化的場景，迎合消費者個性、開放、自由的潮流追求。圖／本報北京傳真
惠民文化消費季期間，文化消費類園區以敞開式、多元化的場景，迎合消費者個性、開放、自由的潮流追求。圖／本報北京傳真

第十屆北京惠民文化消費季近日舉辦「文創京城」主題活動，邀請文創園區、潮玩企業等交流成功經驗。

豐富的文化消費活動是這一類園區拉動消費的重要抓手。據介紹，惠民文化消費季期間，隆福寺於中秋假期推出的「拾城記」中秋文化市集，三天帶動客流同比增加35%，銷售額增加32%。「文化消費類活動帶來示範性的商業體驗，同時又有效釋放傳播聲量至今熱度不減，擁有長尾效應。」北京新隆福文化投資有限公司副總經理王越介紹。

最近接連推出「一起回到80年代Vintage復古市集」、2022北京圖書市集、舌尖上的「一帶一路」國際美食嘉年華等系列精彩活動的首創郎園系文化產業園區，也通過文化活動吸粉無數。首創郎園品牌總監宋秀平介紹，上周末舉辦的北京圖書市集，日均客流破萬，三天總銷售額超過500萬元人民幣，有效拉動了消費。

隨著文創跨界聯名、潮玩出新、老字號出圈漸多，打破圈層的聯動融合激發和釋放了文化產業的新活力。北京泡泡瑪特文化創意有限公司公共事務總經理劉一川介紹，泡泡瑪特今年加快布局海外業務，今年已在倫敦、墨爾本、奧克蘭、首爾、東京等眾多國際一線城市開設新店。下個月，位於法國巴黎的線下店鋪也將開業。到今年底，海外店鋪將達50家，其中八成是今年新開業的。

北京 文創 中秋

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