銀蘭高鐵「入職體檢」 預計年底運營

銀蘭高鐵中蘭段（寧夏中衛市至甘肅蘭州市）8日進入聯調聯試工作階段。這項採用檢測車、測試動車組等相關檢測設備，在規定測試速度下進行的綜合測試，相當於對該條高鐵各業務系統和整體系統進行「入職體檢」。

預計於今年底開通運營的銀蘭高鐵，將打通大陸西北連接華北、東北地區缺少快速客運通道的瓶頸。

中新社報導，銀蘭高鐵中蘭段是大陸八縱八橫鐵路網京呼銀蘭通道的重要組成部分，也是一帶一路建設發展核心區域內的重要交通基礎設施。線路設計速度為每小時250公里，自中衛南站引出，經蘭州新區接至蘭州樞紐，線路全長約219公里。

銀蘭高鐵中蘭段分甘肅和寧夏兩個區段開展聯調聯試工作，此次啟動聯調聯試的甘肅段全長約173公里，這也標誌著臨近通車的銀蘭高鐵進入了「入職體檢」。

據瞭解，銀蘭高鐵中蘭段此次聯調聯試主要對軌道、路基、橋隧綜合評估及動力試驗，完成線路、供電、通信、信號、客服等系統數據採集，進行故障模擬和應急救援演練，為最終順利開通運行奠定基礎。

銀蘭高鐵甘肅段聯調聯試現場指揮部副指揮長陳國鵬介紹，聯調聯試期間，涵蓋運輸、客運、工務、電務等專業領域的百餘名工作人員，將對各項設備逐步進行測試，並依據測試結果對發現的缺陷進行調整，直至各個系統符合高速運行需求，以及達到動態驗收標準。

中國鐵建第五勘察設計院集團有限公司項目負責人邱小蘭表示，針對濕陷性黃土地區高鐵選線，以及沿線地質岩溶發育、採空區多等複雜地質，設計團隊對易產生滑坡、塌方、落石等地質災害的深路塹、高邊坡、隧道口等地段制定針對性措施，既保障了主體工程安全可靠，也成功繞避大陸生態功能區等8處環境敏感點。