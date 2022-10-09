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涉虛假宣傳 直播帶貨主播被罰4萬人民幣

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
有女主播聲稱「我爸說，只要娶了我，身後所有的船都是你的」。她及其團隊因為涉嫌作出虛假宣傳，近日被當地市場監管部門罰款4萬元人民幣。（北青網）
有女主播聲稱「我爸說，只要娶了我，身後所有的船都是你的」。她及其團隊因為涉嫌作出虛假宣傳，近日被當地市場監管部門罰款4萬元人民幣。（北青網）

浙江一名女主播稍早前在直播期間兜售梭子蟹時，竟然聲稱「我爸說，只要娶了我，身後所有的船都是你的」。她及其團隊因為涉嫌作出虛假宣傳，近日被當地市場監管部門罰款4萬元人民幣

據北青網，在今年8月，該名女主播在直播中兜售梭子蟹。期間，她聲稱「我爸說，只要娶了我，身後所有的船都是你的」、「原產地的野生梭子蟹，價格便宜到讓你懷疑人生！」，以及「1塊，1塊就1塊，想要嗎？想要來我直播間，1箱只賺你1塊！」，試圖吸引觀眾購買。

舟山市市場監管局普陀分局水產城所副所長朱超逸表示，執法人員自8月3日開始留意該名主播，並發現她的說話愈來愈誇張，相關行為已涉嫌違反大陸《廣告法》。朱超逸續指出，經過一個多月的深入調查，向她發放處罰決定單書，責令她停止發布違法廣告，消除影響，並指她及其團隊因為涉嫌作出虛假宣傳，被罰款4萬元人民幣。經過教育，涉事女主播已意識到錯誤，並表示悔改。

朱超逸指，在抖音上，不少主播亦通過抖音精選聯盟匹配商家，從外地到舟山直播帶貨梭子蟹。在這種匹配機制下，主播與商家各司其職，容易造成宣傳與產品及售後分離，部分主播不經手商品，若雙方溝通不及時或其他原因，容易出現商品與直播間承諾不一致的現象。

舟山市場監管部門提醒，各主播在直播售賣梭子蟹時需深入了解相關知識，專業直播團隊尋找本地梭子蟹批發商合作時，亦需尋找可靠商家，並簽訂具體協議，明確責任，合作期間雙方及時有效溝通，在直播和拍攝影片時要避免虛假、誇大宣傳。

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