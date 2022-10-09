旱災持續 江西五百萬人受災經濟損失68億人民幣

穿黑絲襪騎重機（重型機車／電單車）走紅的抖音網紅「小魚愛吃魚」因逆向過彎，與對向一輛騎重機的男騎士對撞，她當場身亡。現場目擊者指出，「小魚愛吃魚」戴的頭盔破碎，她當場失去意識身亡。最新消息提到，與他對撞的男騎士當時並未違規或超速，目前他已經離開ICU，正等待動手術。

2022-10-09 22:02