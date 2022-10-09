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旱災持續 江西五百萬人受災經濟損失68億人民幣
自今年夏天以來，江西省持續乾旱，截至目前，旱災已造成當地500.2萬人受災，因旱需生活救助24萬人，農作物受災面積超1000萬畝，直接經濟損失68.3億元人民幣。
中國新聞網報導出，今年7月以來，江西出現持續晴熱高溫少雨天氣。境內江河湖庫水位不斷走低，多條河流部分河段水位再創新低，水庫蓄水銳減、山塘乾涸數量增多，土壤缺墒嚴重，旱情持續加劇。
江西省防指副秘書長、江西省應急管理廳總工程師李世勤此前表示，今年7月以來，江西全省平均氣溫較歷史同期偏高2℃，列1961年有完整氣象記錄以來同期第1高位；全省平均降雨量僅135毫米，比常年同期偏少六成多，也列歷史同期第1低位。
官方數據顯示，截至10月8日，乾旱災害已造成江西全省500.2萬人受災，因旱需生活救助24萬人，因旱飲水困難需救助近1.89萬人，農作物受災面積達1031.7萬畝，絕收達113.8萬畝，直接經濟損失68.3億元。
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