23歲重機「黑絲女神」逆向撞車身亡 事發時疑戴山寨安全帽

因穿著黑絲襪騎重機（重型機車／電單車）而成名的抖音網紅「小魚愛吃魚」驚傳身亡。綜合陸媒報導，她事發當日在江蘇省常州市一處山區騎車，因逆向過彎，與對向一輛騎重機的男騎士對撞，現場目擊者指出，「小魚愛吃魚」安全帽破碎，她當場喪命。

網民指出，當日「小魚愛吃魚」當時騎乘的是借來的BMW重機，佩戴的是安全帽是山寨的。有網民提到，「小魚愛吃魚」騎電單車時過彎時經常越線，不小心騎到對向車道去，而且護具時常穿齊全，駕駛習慣十分危險，粉絲多次提醒她注意安全，不料仍發生憾事。

據《杭州日報》報導，這起車禍發生在10月7日蘇常州一處山區，現場初步研判，「小魚愛吃魚」是在過彎時衝到對向車道，與另一名同樣騎著重機的男騎士對撞，男騎士並未違反交通規則。男騎士送醫後呈現昏迷狀態，但沒有生命危險。

曝光的現場畫面，兩個車主倒地，機車撞得七零八落，路面佈滿大片血跡，「小魚愛吃魚」的安全帽則破了一個大洞，頭部嚴重受創，疑似當場身亡。

網民事後爆料，「小魚愛吃魚」當時機車其實是借來的，戴著的安全帽是別人送的「山寨安全帽」。亦有網民指出，她騎車過彎時經常越線，騎到對向車道去，護具也沒穿齊全，非常危險。

「小魚愛吃魚」在抖音上擁有超過9萬個粉絲，22萬點讚，分享內容幾乎都與電單車有關，今年才23歲的她因時常穿著黑絲襪搭配皮褲、皮裙等騎車，被封為「黑絲女神」。

「小魚愛吃魚」也曾親自回應過網民，稱她不是故意違法交通規則「難得（越線），第一次開沒把控住！」、「下次不會（越線）了！」，也曾多次跟粉絲強調「會穿齊護具才上路。」

事發後，許多網民認為「小魚愛吃魚」才23歲就過世很替她惋惜，但亦有網民批評有許多網紅騎電單車，卻沒有安全意識。今年6月，台灣苗栗一個23歲男扮女裝的重機網紅疑似想試著「翹孤輪」（翹起前輪用後輪開車）炫技，卻意外撞樹被移送法辦。

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文章授權轉載自《香港01》