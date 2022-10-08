快訊

獨／1歲女童疑遭高溫奶燙傷成香腸嘴 老師到案辯：不小心

全台專責加護病房空床率剩不到三成 醫勞盟點名「這區」拉警報

23歲重機「黑絲女神」逆向撞車身亡 事發時疑戴山寨安全帽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

23歲重機「黑絲女神」逆向撞車身亡 事發時疑戴山寨安全帽

香港01／ 許祺安
因穿著黑絲襪騎重機（重型機車／電單車）而成名的抖音網紅「小魚愛吃魚」驚傳身亡。圖擷自香港01
因穿著黑絲襪騎重機（重型機車／電單車）而成名的抖音網紅「小魚愛吃魚」驚傳身亡。圖擷自香港01

因穿著黑絲襪騎重機（重型機車／電單車）而成名的抖音網紅「小魚愛吃魚」驚傳身亡。綜合陸媒報導，她事發當日在江蘇省常州市一處山區騎車，因逆向過彎，與對向一輛騎重機的男騎士對撞，現場目擊者指出，「小魚愛吃魚」安全帽破碎，她當場喪命。

網民指出，當日「小魚愛吃魚」當時騎乘的是借來的BMW重機，佩戴的是安全帽是山寨的。有網民提到，「小魚愛吃魚」騎電單車時過彎時經常越線，不小心騎到對向車道去，而且護具時常穿齊全，駕駛習慣十分危險，粉絲多次提醒她注意安全，不料仍發生憾事。

據《杭州日報》報導，這起車禍發生在10月7日蘇常州一處山區，現場初步研判，「小魚愛吃魚」是在過彎時衝到對向車道，與另一名同樣騎著重機的男騎士對撞，男騎士並未違反交通規則。男騎士送醫後呈現昏迷狀態，但沒有生命危險。

曝光的現場畫面，兩個車主倒地，機車撞得七零八落，路面佈滿大片血跡，「小魚愛吃魚」的安全帽則破了一個大洞，頭部嚴重受創，疑似當場身亡。

網民事後爆料，「小魚愛吃魚」當時機車其實是借來的，戴著的安全帽是別人送的「山寨安全帽」。亦有網民指出，她騎車過彎時經常越線，騎到對向車道去，護具也沒穿齊全，非常危險。

「小魚愛吃魚」在抖音上擁有超過9萬個粉絲，22萬點讚，分享內容幾乎都與電單車有關，今年才23歲的她因時常穿著黑絲襪搭配皮褲、皮裙等騎車，被封為「黑絲女神」。

「小魚愛吃魚」也曾親自回應過網民，稱她不是故意違法交通規則「難得（越線），第一次開沒把控住！」、「下次不會（越線）了！」，也曾多次跟粉絲強調「會穿齊護具才上路。」

事發後，許多網民認為「小魚愛吃魚」才23歲就過世很替她惋惜，但亦有網民批評有許多網紅騎電單車，卻沒有安全意識。今年6月，台灣苗栗一個23歲男扮女裝的重機網紅疑似想試著「翹孤輪」（翹起前輪用後輪開車）炫技，卻意外撞樹被移送法辦。

延伸閱讀：

從歐洲騎馬回國、在荷蘭被舉報虐待動物？內地網紅認造假：玩大了

內地網紅考入社科院　突「閃婚」休學一年待產　網民唱衰丈夫解話

文章授權轉載自《香港01》

網紅 重機 單車 車道 山寨

相關新聞

陸商場女廁「偷窺男」裝潢 遭批拿低俗當創意

大陸再度發生涉及侵犯女權事件，近日大陸網友發現，廣州市番禺某商場一層的女廁所設計低俗，女廁五個隔間有五個不一樣的「偷窺者...

暫停所有離疆客運列車後 新疆協助滯留旅客在當地就業

新疆4日晚間宣布，為防止疫情外溢，全面暫停所有離疆客運列車，烏魯木齊市各區縣人員暫不離烏。因新疆何時能解封尚不得而知，對...

23歲重機「黑絲女神」逆向撞車身亡 事發時疑戴山寨安全帽

因穿著黑絲襪騎重機（重型機車／電單車）而成名的抖音網紅「小魚愛吃魚」驚傳身亡。綜合陸媒報導，她事發當日在江蘇省常州市一處山區騎車，因逆向過彎，與對向一輛騎重機的男騎士對撞，現場目擊者指出，「小魚愛吃魚

湘西鳳凰古城突封 允客明年免費遊

中國湘西地區的旅遊勝地鳳凰古城，7日突宣布「全域靜默」，當地官方為此向滯留的旅客致歉，希望他們「打開窗戶，聽風來風往，看...

蹭諾獎？中國4高校1出版社宣稱與今年得主有關係 網酸：贏麻了

諾貝爾獎近日陸續出爐，雖然沒有中國人獲獎，但有多達4所中國高校和一家官方出版社卻聲稱自己也成了諾貝爾獎的「贏家」。這一「...

煽動+洗錢 港網台主持人傑斯判囚32月 62萬資產充公

香港網台主持人「傑斯」因為串謀作出具煽動意圖的行為罪及洗黑錢罪，昨天被香港法院判囚32個月；法官同時還下令他在6個月之內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。