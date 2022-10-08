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暫停所有離疆客運列車後 新疆協助滯留旅客在當地就業

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為烏魯木齊市的志願者早前為居家隔離中的民眾配送物資。（取自《天山網》）
圖為烏魯木齊市的志願者早前為居家隔離中的民眾配送物資。（取自《天山網》）

新疆4日晚間宣布，為防止疫情外溢，全面暫停所有離疆客運列車，烏魯木齊市各區縣人員暫不離烏。因新疆何時能解封尚不得而知，對於因此被迫滯留當地的旅客，烏魯木齊於6日晚間提出解決方案：當地就業 。

新疆這項政策宣布後，網友驚呼：「這是要封閉多久呀，就業都來了，就差購房了！」

烏魯木齊市疫情防控工作指揮部周二公告稱，為進一步加強離烏人員管理，最大限度降低疫情外溢風險。4日起，除外出就醫等特殊情況的人員、特殊情況需要進京的人員等，所有人員暫不離烏。

據新疆日報報導，新疆自治區副主席劉蘇社表示，新疆7月30日以來的這波疫情，「是新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件。」

劉蘇社強調，新疆自治區黨委和政府「把防外溢作為當前疫情防控的重中之重」，「堅持非必要不離疆」，要盡快遏制疫情外溢勢頭，「為黨的二十大勝利召開營造良好環境」。

新疆日報指出，烏魯木齊市人民政府6日晚間召開疫情防控記者會，烏魯木齊經濟技術開發區區長丁志軍通報，截至6日，烏魯木齊站滯留旅客86人。

丁志軍表示，滯留旅客主要為來烏打工、探親、就醫人員，且在本市無固定住所。為安置好滯留旅客，烏魯木齊經濟技術開發區立即啟動應急保障機制，提供核酸檢測、發放救助物資等服務，全力做好滯留旅客保障工作。

除劃定臨時安置區，提供休息場所；為困難旅客發放泡麵、礦泉水物資，烏魯木齊經濟技術開發區還將收集滯留旅客就業意向，由區就業辦聯繫企業，推薦有電路、焊接、廚師、木瓦匠等方面經驗的滯留務工人員，「千方百計做好服務保障工作」。

7日新疆新增本土新冠確診病例4例，均在伊犁州伊寧市；新增本土無症狀感染者344例，其中烏魯木齊市224例。截至7日24時，新疆現有本土確診病例4例，本土無症狀感染者817例。

新疆 烏魯木齊 疫情

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