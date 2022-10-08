超市自助收銀機漏刷3件值2020元商品 雇主開除認竊盗外傭

現在愈來愈多超市設置自助收銀機，方便顧客不用排長長的收銀隊伍，不過付款時記得要檢查清楚有否「刷齊」貨品，以免一時不留神犯了盜竊罪！有雇主於討論區發文表示，日前家中外傭到超市購物用自助收銀機付款時，「刷漏」了3件合共500港元(約2020元台幣)的貨品，離開時被人逮着並報警，外傭於警署錄口供時「認一時貪心」認了罪，雇主擔心其操守，因而聯絡仲介公司帶走外傭，打算解雇她。

該名雇主於「親子王國」以「家傭姐姐昨日在超市被人捉到沒付錢」為題發文表示，她當時不在場，外傭稱共買了10多件貨品，有些是同款，但「刷漏」了3件合共500港元的貨品，其中2件「刷完」按螢幕增加貨品數量，但沒發現按不到，另1件則被袋子遮着而「刷漏」。她不清楚外傭買了什麼，對方也不願透露，不過她相信涉及如此大金額，外傭不可能是不小心「刷漏」。

她說，外傭於事發當晚8時被帶回警署，她去警署了解時，「警察表示現在不能接觸他，並稱等錄完口供會讓他回家，不要在這裡等」，直至隔日凌晨1時15分外傭才離開，並在警局認了罪，「他很擔心會留案底和坐牢，今天整天都在哭」，數日後還要到警署由刑事探員（CID）再錄一次口供。

她表示，聘請這名外傭已有半年，認為對方平日工作正正常常，發生這件事後擔心這名外傭的操守，是否也會在家中偷竊，所以現在很想解雇對方，「我也不放心放他在家！」，她地氈式搜查家裡後，幸好沒有遺失任何物品，又說幸好暫時沒出現借貸追債情況。

她指出，聯絡仲介公司後，仲介已帶走外傭，外傭「不停說抱歉」，雇主表示「我不會請律師給他吧，他自己負責，我無能為力」、「而家裡最慘的是現在沒人顧小朋友！我整個星期都要請假」、「最麻煩是又要請新人，又要再適應，也很怕愈請愈衰」。

網友指出外傭似乎是有心偷竊，「一兩件可能大意，500元商品似乎有心刷漏」、「老實講，五百元在普通超市來講算多，不像刷漏，坦白從寬，聽警察講認罪可能還好」、「自己應該心裡知道買了多少錢，說刷漏500港元說不過去喔」。

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文章授權轉載自《香港01》