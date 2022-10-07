疫情防控不力　新疆三官員被免職

新疆疫情持續多時，仍未能「動態清零」，據《新疆日報》7日晚間報導，新疆烏魯木齊市天山區區委書記李紹忠、水磨溝區區委書記宋斌，以及吐魯番市委常委、高昌區區委書記朱劍軍三人遭免職處理。

報導稱，對3位官員的免職處理，體現了新疆維吾爾自治區黨委壓緊壓實各級主要領導幹部疫情防控第一責任人職責、從嚴治吏的鮮明態度。

另據新疆維吾爾自治區政府7日晚間召開記者會，新疆自治區衛健委副主任伊爾扎提·扎達指稱，繼續堅定貫徹落實外防輸入、內防反彈總策略和動態清零總方針不動搖，在做好重點地區疫情處置、遏制疫情擴散外溢、做好群眾工作等方面再部署、再強化、再落實。

他說，要加快提升核酸檢測能力、提高流調效率，持續加強解決民眾就醫就學、返崗務工，以及保障民生等。

據通報，10月6日0至24時，新疆維吾爾自治區新增本土無症狀感染者96例，其中，烏魯木齊市天山區10例、沙依巴克區6例、高新區6例、水磨溝區9例、經開區4例、米東區10例，伊犁州伊寧市25例，塔城地區烏蘇市6例，吐魯番市高昌區9例，巴州庫爾勒市11例。

日前，新疆維吾爾自治區政府副主席劉蘇社在記者會上坦言，這一波疫情起於7月30日，是新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件，並指在八月底疫情得到控制後，「由於部分地區產生鬆懈麻痺思想」，九月中旬以來部分地區疫情反彈。

為此，新疆已暫停客運班列出疆，新疆自治區黨委書記馬興瑞要求各地各部門，「把服務保障黨（中共）的二十大勝利召開作為當前最重要的政治任務，繃緊疫情防控這根弦」，從嚴落實各項防控政策，堅持非必要不出疆，強化機場、公路等離疆交通場站查驗管控。