快訊

雨傘準備好！雨彈狂襲「10縣市」 宜蘭縣持續超大豪雨

雨傘準備好！7縣市發布豪、大雨特報 宜蘭縣雨彈狂襲

核戰敏感時刻！美聯邦購買價值2.9億元「抗輻射藥」引話題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲南「古滇國」考古 出土大量西漢益州郡遺物

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
雲南河泊所遺址考古成果最近公布，而考古領隊蔣志龍表示，「這個地方既是古滇國的都邑，其東部就可能是西漢益州郡郡治」。（新華社）
雲南河泊所遺址考古成果最近公布，而考古領隊蔣志龍表示，「這個地方既是古滇國的都邑，其東部就可能是西漢益州郡郡治」。（新華社）

雲南昆明「河泊所」的古滇國都城考古結果近日有所公布，而大陸考古專家指出，這次的重大發現，主要在於證實古滇國都城所在地，即是西漢益州郡之郡治。

大陸「中國民族報」近日專訪河泊所遺址考古領隊、雲南省文物考古研究所研究館員蔣志龍，他指出，河泊所遺址前後發掘了七個地點，發掘面積7,000餘平方公尺，「這個地方既是古滇國的都邑，其東部就可能是西漢益州郡郡治」。

蔣志龍稱，這次考古發現非常豐富，就漢代文化遺物而言，除了備受關注的封泥和簡牘，還有大型建築基址和寬闊道路等。目前封泥共發現500餘枚，其中官印封泥包括「益州太守章」，以及益州郡下轄24縣中的18縣長官封泥；私印封泥則有「宋虞之印」、「君馮私印」等。另外有大量簡牘出土，字跡清晰明顯的簡牘殘片有200餘片，字跡不明顯的簡牘殘片有千餘片，已辨識出「滇池以亭行」、「建伶長」、「始元四年」（西元前83年）等文字。

蔣提到，2019年發現「滇國相印」封泥，揭示著漢武帝在設立益州郡、賜滇王印的同時，也設立了「滇相」，建立了一套行政管理體系。此外，本次發掘的大型建築基址、寬達12公尺的道路、長達48公分的筒瓦和鋪地磚等，表明益州郡郡治就在發掘現場附近；而大量簡牘與數百枚封泥相互印證，是反映西漢益州郡行政司法制度的物證。

蔣志龍強調，通過對河泊所遺址的考古發掘，發現了從新石器晚期經商周至秦漢的完整過程，建立了這一地區的文化序列，弄清了它們之間的文化關係，「這次考古發現是從多元到一體過程中雲貴高原的關鍵節點，是從西南夷到漢朝益州郡的考古實證」。

古滇國是從戰國延續至漢代的政權，屬「西南夷」的一部分。漢武帝以兵臨滇後，滇王投降，漢朝既設置益州郡，又「賜滇王王印，復長其民」。

雲南河泊所遺址出土大量封泥，包含西漢益州郡多位官員所用，顯示位於行政中心附近。（新華社）
雲南河泊所遺址出土大量封泥，包含西漢益州郡多位官員所用，顯示位於行政中心附近。（新華社）

考古 遺址 建築

延伸閱讀

台南400年前大員市鎮 考古挖出當時的街屋

南島語族考古結果 陸學者：兩岸最早就是同族群

迄今歐亞內陸最完整！大陸湖北發現「直立人」頭骨化石

馬祖北竿短坡山考古遺址重大發現 連江縣府評估列縣考古遺址

相關新聞

「最上海」旅遊指數首度發布 榜首竟然是它

上海旅遊節6日閉幕，當日上海市文化和旅遊局等首次發布「 最上海」旅遊指數（2022年度），奪得榜首的才設立６年的上海迪士...

雲南「古滇國」考古 出土大量西漢益州郡遺物

雲南昆明「河泊所」的古滇國都城考古結果近日有所公布，而大陸考古專家指出，這次的重大發現，主要在於證實古滇國都城所在地，即...

湖南鳳凰古城突封城 允滯留旅客明年免費遊A級景區

大陸湘西地區的旅遊勝地鳳凰古城，7日突宣布「全域靜默」，當地官方為此向滯留的旅客致歉，希望他們「打開窗戶，聽風來風往，看...

大陸十一長假本地遊占65％ 露營訂單年增10倍

旅遊平台攜程7日發佈的2022年大陸十一假期旅遊總結報告顯示，今年各地宣導居民就地過節。本地遊、周邊遊、短途遊主導假期旅...

未遵接待未成年人規定 陸公安部勒令2,699家旅館停業

針對未成年人遭到侵害問題，大陸官方近期繼續執行「五必須」新規定，只要是旅館內發生了未成年人遭侵害事件，就會倒查旅館責任，...

世界灌溉工程遺產公布 大陸四川通濟堰等四項工程上榜

大陸水利灌溉工程，有四項最新入選了世界灌溉工程遺產名錄，包含四川省通濟堰、江蘇省興化垛田、浙江省松陽松古灌區和江西省崇義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。