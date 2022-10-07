雲南「古滇國」考古 出土大量西漢益州郡遺物

雲南昆明「河泊所」的古滇國都城考古結果近日有所公布，而大陸考古專家指出，這次的重大發現，主要在於證實古滇國都城所在地，即是西漢益州郡之郡治。

大陸「中國民族報」近日專訪河泊所遺址考古領隊、雲南省文物考古研究所研究館員蔣志龍，他指出，河泊所遺址前後發掘了七個地點，發掘面積7,000餘平方公尺，「這個地方既是古滇國的都邑，其東部就可能是西漢益州郡郡治」。

蔣志龍稱，這次考古發現非常豐富，就漢代文化遺物而言，除了備受關注的封泥和簡牘，還有大型建築基址和寬闊道路等。目前封泥共發現500餘枚，其中官印封泥包括「益州太守章」，以及益州郡下轄24縣中的18縣長官封泥；私印封泥則有「宋虞之印」、「君馮私印」等。另外有大量簡牘出土，字跡清晰明顯的簡牘殘片有200餘片，字跡不明顯的簡牘殘片有千餘片，已辨識出「滇池以亭行」、「建伶長」、「始元四年」（西元前83年）等文字。

蔣提到，2019年發現「滇國相印」封泥，揭示著漢武帝在設立益州郡、賜滇王印的同時，也設立了「滇相」，建立了一套行政管理體系。此外，本次發掘的大型建築基址、寬達12公尺的道路、長達48公分的筒瓦和鋪地磚等，表明益州郡郡治就在發掘現場附近；而大量簡牘與數百枚封泥相互印證，是反映西漢益州郡行政司法制度的物證。

蔣志龍強調，通過對河泊所遺址的考古發掘，發現了從新石器晚期經商周至秦漢的完整過程，建立了這一地區的文化序列，弄清了它們之間的文化關係，「這次考古發現是從多元到一體過程中雲貴高原的關鍵節點，是從西南夷到漢朝益州郡的考古實證」。