大陸十一長假本地遊占65％ 露營訂單年增10倍

旅遊平台攜程7日發佈的2022年大陸十一假期旅遊總結報告顯示，今年各地宣導居民就地過節。本地遊、周邊遊、短途遊主導假期旅遊市場。十一長假七天，本地、周邊旅遊訂單占比達65％，本地周邊人均旅遊花費較去年國慶增長近30％。值得注意的是，攜程數據顯示，十一長假期間，露營旅遊持續火爆，訂單量年增超過10倍

去哪兒平台數據顯示，今年十一長假大陸國內航線機票平均支付價格人民幣650元，比2021年十一降低12％，較2019年低二成，為五年來同期最低。大城市周邊酒店、主題公園酒店預訂火熱的同時，冷門旅遊城市的高星酒店，因低價服務好受到年輕人青睞，預訂量比2021年漲三成。

機酒成本降低也影響出遊決策。在去哪兒平台上，自中秋以來，十一期間飛往上海、成都的國內航線機票預訂量漲幅明顯；上海酒店預訂量接近2021年同期水準。兩城位列十一假期熱門目的地前兩名。

攜程報告顯示，今年大陸十一長假最火爆的本地周邊遊集中在：上海、北京、廣州、杭州、深圳、南京、成都、重慶、長沙、蘇州 合肥、武漢、寧波、西安、濟南等城市。

今年國慶雖然以本地周邊遊為主，但市場也興起眾多本地遊新玩法。例如酒店+X系列套餐，景區+X套餐。此外，短途高鐵遊、郊野露營、到地參團、當地一日遊、輕戶外等新玩法，也逐漸成為大眾假日旅遊的高頻選擇。

在周邊遊趨勢帶動下，露營經濟繼續火爆。攜程數據顯示，十一長假期間，露營旅遊訂單量年增超過10倍，其中本地訂單占比近八成，市外周邊訂單占比15％。人均露營花費為人民幣650元左右，相較中秋露營人均花費貴30％左右。

上海、廣東、北京、浙江遊客更青睞長假露營，其中上海訂單占比46％。國慶在攜程預訂露營遊的人群，30至39年齡區間的用戶占比超六成，20至30年齡區間占比15％。親子客群占比超三成。其中，83％的使用者選擇過夜型露營產品。

根據艾媒諮詢研究報告顯示，2021年中國大陸露營經濟核心市場規模達到人民幣747.5億元，年增長62.5％；帶動市場規模為人民幣3,812.3億元，年增58.5％。預計2025年中國大陸露營經濟核心市場規模將上升至人民幣2,483.2億元，帶動市場規模將達到人民幣1.44兆元。

隨著消費升級，大陸越來越多的消費者加入到露營的活動中，露營及其相關產業在中國大陸有著較大的發展空間。從途牛旅遊網諮詢和預訂情況來看，目前露營的熱度主要集中在一線和新一線城市，二三線還需要一個發酵期，因此戶外露營行業市場規模有望持續增長。