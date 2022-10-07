世界灌溉工程遺產公布 大陸四川通濟堰等四項工程上榜

大陸水利灌溉工程，有四項最新入選了世界灌溉工程遺產名錄，包含四川省通濟堰、江蘇省興化垛田、浙江省松陽松古灌區和江西省崇義上堡梯田，使大陸的世界灌溉工程遺產已達30項。

據大陸水利部消息，10月6日在澳洲阿德萊德召開的國際灌排委員會第73屆執行理事會上，2022年（第九批）世界灌溉工程遺產名錄公布，中國大陸的上述四項工程全部申報成功。

據指出，四川通濟堰始建於西元前141年，距今已有2,163年的歷史，渠首位於成都市新津縣南河、西河、金馬河交匯處，採取了引水方向和自然河流方向呈大自然黃金角（137.5），是中國歷史上規模最大運用時間最長的活動壩。也形成了「堰工局」、「堰長制」等獨具特色的水利管理體制。通濟堰灌區現在作為都江堰灌區的重要組成部分，主要向成都、眉山2市4縣區供水，灌溉面積52萬畝。

江蘇興化垛田灌排工程體系是世界唯一、里下河腹地獨有的、分布在興化湖蕩區的高地旱田灌排工程體系。唐代以來，興化先民築捍海堤，築圩堤，興建排灌設施，並架木浮田、壘土成垛，形成高出水面1公尺以上的田塊，即明代中後期創建與初步發展的垛田，發展成擁有配套的圩堤、灌排管道、水閘等複合灌排工程體系和獨特的灌溉方式的灌溉工程系統，沿用至今。

浙江松古灌區，則是自漢代開始，先民因地治水，在松陰溪流域依勢築堰建渠，分片「開圳引水」，逐步建成以松陰溪主支流為水源，堰堤密佈、圳渠交錯的灌溉網路。數百年來，當地先民以榜文、碑刻、文選等形式，翔實記錄「七三法」立項選址、「借地建圳」，採用「人字形」壩體結構等建設機制，以及「汴石分水」、「定期輪灌」、「圳田制」、「堰董制、圳董制」、「水權管理」等創造性的灌區管理機制。