山西父親隱匿「陽性」操辦女兒婚禮 遭官方立案調查
中共二十大前夕，大陸仍然堅持「動態清零」的防疫政策，且對於擴散疫情的追究也相當嚴格，日前傳出山西一位父親隱匿陽性感染，幫女兒操辦婚禮，但是被官方通報觸犯「刑法」，被公安局立案調查。
山西省晉中市祁縣公安局6日發布通報稱，男子王某貴故意隱瞞在太原市河西農貿市場的相關行程軌跡，並在下古縣村家中為女兒舉辦婚禮，「其行為嚴重違反疫情防控規定，造成疫情重大傳播風險，已觸犯『中華人民共和國刑法』第三百三十條之規定，涉嫌妨害傳染病防治罪，祁縣公安局已對其立案偵查，依法追究其法律責任」。
警方也強調，將對違反相關疫情防控規定的違法犯罪行為依法嚴厲打擊。
同日，祁縣新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室也發布通告稱，王某貴5日核酸檢測陽性以來，因其隱瞞行程且舉辦婚宴聚集性活動，已先後在其密切接觸者中新發現16例核酸初篩陽性人員，防控形勢極端嚴峻複雜。
當地官方表示，10月5日9時已經發布通告，全縣域進入靜默狀態，強化外出管理、核酸檢測與行程通報等嚴控措施。
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