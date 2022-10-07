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嘔！外賣水餃藏蟑螂 客人：吃到最後1顆發現 網友：還好是全隻

香港01／ 撰文：謝茜嘉
有食客於網上發文表示，經外賣平台購買了某連鎖水餃店的水餃，吃到最後1粒時竟發現內藏1隻蟑螂。（fb群組「將軍澳主場」圖片）
有食客於網上發文表示，經外賣平台購買了某連鎖水餃店的水餃，吃到最後1粒時竟發現內藏1隻蟑螂。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

網上不時有人分享於店舖購買食物發現內藏昆蟲的中伏經歷，近日又有食客於網上發文表示，經外賣平台購買了某連鎖水餃店的水餃，吃到最後1粒時竟發現內藏1隻蟑螂，有網民笑言，「好彩你見到一隻，見到半隻仲驚呀！」。《香港01》正就事件向涉事店舖查詢。

該名食客於fb群組「將軍澳主場」發文稱，於將軍澳廣場分店購買水餃，沒料到「吃到最後一顆發現一隻東西在裡面」。從照片可見到，他咬開了最後1粒水餃，而旁邊有隻翻肚「六腳朝天」的蟑螂躺在豉油上，十分惡心，令人食慾全無。

有網民笑言，「游背泳」、「加料，正」、「放心，應該有QC（品質管制）每粒都有最少一隻」、「幸好你咬開一半吃，如果整顆葷的話...」。有人則說「糟了，我經常整顆地啪架」、「所以我從來自己包餃子！」。

有網民分享類似經歷，「上次食我都有隻蟲，po上ig story（動態）竟然都有2個朋友話瀨過嘢，1個紫菜湯有一舊仔綠色百潔布，1個油菜有頭髮」、「那間嘢，我上次堂吃，發現啲店員只撿走個盤，枱上所有上手用完的直徑也不會把，枱又不擦。我自己用濕紙巾擦桌子，用了5張擦出來都是黑色的，以後都不敢堂吃！」、「上次堂食打開抽屜，有幾隻亂竄，又係細細隻嗰啲蟑螂」、「這間事自從看到這些店員沒戴口罩包餃子，還是那麼談算，之後就沒有再光顧過了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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