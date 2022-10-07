新疆開行中歐班列破萬列

中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司6日發布消息稱，當天10時，搭載50個集裝箱、滿載日用百貨、汽車零件、家用電器等貨物的2019次中歐班列從新疆霍爾果斯鐵路口岸站開出，駛往波蘭馬拉舍維奇，標誌著今年新疆鐵路雙口岸（阿拉山口、霍爾果斯）進出境中歐（中亞）班列數量突破一萬列。

中新社報導，據悉，今年1至9月，新疆雙口岸進出境中歐（中亞）班列數量呈穩定增長態勢，其中，阿拉山口鐵路口岸進出境中歐（中亞）班列達4617列，同比增長4.6%；霍爾果斯鐵路口岸進出境中歐（中亞）班列達5246列，同比增長10.6%。

中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司調度所計畫調度室副主任楊建峰說，公司緊盯雙口岸每日中歐（中亞）班列換裝、通關情況，對口岸線路運用、車輛編組等情況進行跟蹤，及時協調解決在運輸組織中存在的問題，加強運力，多舉措提升通關效率，助力中歐班列維護國際產業鏈、供應鏈穩定暢通。

據介紹，截至目前，經霍爾果斯鐵路口岸通行的班列線路累計已達70條，經阿拉山口鐵路口岸通行的班列線路累計已達91條。新疆雙口岸通行中歐班列數量占大陸全國班列開行數量的五成以上。