江西少數民族村 蝶變旅遊村

走進江西省宜春市上高縣敖山鎮洋林村，小樓整齊排列，道路乾淨整潔，十一假期氣氛濃烈。村裡的民族廣場上，身穿各式民族服飾的村民們手拉手唱歌跳舞歡迎來客。

中新社報導，前身為江西國營敖山華僑農場的敖山鎮是江西三個華僑農場之一，安置的歸僑人數最多；洋林村是由外國歸僑和瑤、侗、傣、壯、京、苗、漢七個民族組成的歸僑少數民族聚居村。

61歲的侗族村民陳勝梅是洋林村的僑一代。作為村裡開荒牛之一，她猶記得回大陸後剛到江西上高縣生活的艱辛，「走的是泥巴路，住的是平房，但那已經是華僑農場裡最好的房屋了」。

隨著僑居工程的實施，同其他村民一樣，陳勝梅一家在十多年前就住上了兩層小樓，「當時高興得晚上睡不著覺」。

「村裡現在有少數民族101戶410人，大家團結互助、安居樂業。」脫下汗衫換上瑤族服飾，洋林村支部書記張勝德說，誰家有紅白喜事，全村幫著一起張羅。鄰里相親相愛的洋林村，先後榮獲大陸民族團結進步模範集體等榮譽稱號。

近年來，依託多民族風情等特色旅遊資源，洋林村大力推動鄉村振興，蝶變為贛西地區頗有名氣的風情旅遊村。

張勝德介紹說，除了逐步完善水、電、路等基礎設施，洋林村還通過挖掘歸僑少數民族特色文化打造了特色民宿、民俗小吃、水果採摘等多個旅遊項目。