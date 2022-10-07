搶救生態 浙江漩門灣建橋撤壩

在浙江省玉環市漩門灣邊，75歲的劉時金近日最後一次踏上漩門大壩，這是45年前自己和一眾玉環鄉親親手築起的大壩。

新華社報導，隨著不遠處挖掘機轟鳴著鏟下第一鏟土，這座20世紀70年代玉環島與內陸的重要通路正式啟動拆除。逐步恢復形態的海岸線，將被規畫為城市的「生態會客廳」。

「當年建壩是為了完善交通，如今經濟取得了發展，撤壩是順應生態保護的需要。」身為昔日漩門工程測量技術人員，劉時金明白夾在幾座跨海大橋中間的短小堤壩已完成了它的歷史使命。

1977年以前，身處玉環島的居民外出必須要依靠擺渡，但漩渦暗伏的水文條件，讓這段不過百餘公尺的航程充滿了危險。

劉時金回憶，當時的玉環人口多、淡水缺、耕地少。在不具備建設跨海大橋技術的前提下，建壩能夠連貫交通、圍墾造田、蓄建水庫，是解決玉環發展訴求的有利選擇。

1974年10月，漩門工程成立籌備班子。三年後，一座幾乎完全靠著玉環百姓人力建成的大壩正式通車。

改革開放以來，這條12公尺寬的大壩，成為支撐當地經濟社會快速發展的重要通道。這個海島小縣後來成為大陸全國百強縣，2021年地區生產總值突破人民幣700億元。

經過40餘載，大壩的負面影響也逐漸顯露。據浙江省環境保護科學設計研究院監測，由於大壩阻隔了從玉環向樂清灣注入的洋流，導致樂清灣富營養化程度提高，灣內浮游植物密度和多樣性指數下降明顯，魚類資源萎縮。

撤壩勢在必行。2017年，玉環市委、市政府提出建橋撤壩方案；2021年6月，與大壩平行建起的漩門灣大橋正式通車，雙向六車道大大提升了通行效率。

玉環市農業農村和水利局有關負責人吳華安說，為了盡可能減少對生態環境的影響，此次撤壩不採用快捷省力的控制爆破方式，而是計畫用3個半月時間逐步的拆除。

目前大壩西側已建成漩門灣國家溼地公園。撤壩後，漩門灣沿岸生態有望得到進一步優化。

「玉環市已經制定了撤壩後的生態修復實施方案，包括水質提升、水岸環境的美化、水生生物的培育等多方面。」玉環市副市長奚聖懂說。

政策引領下，酌情拆除影響海洋生態的基礎設施，正成為大陸東部沿海多個地區的共識。