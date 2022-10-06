工作穩定受追捧 大陸報考教師人數10年翻66倍

中國大陸報考教師行業的人數在過去10年翻了66倍，名校碩士、博士爭教小學的情況亦屢見不鮮。大陸專家指出，就業形勢嚴峻，造就教師這相對穩定的行業受到許多年輕人追捧。

據紅星新聞引述大陸教育部數據指出，中國大陸專任教師總量從2012年的1,462.9萬人，增至2021年的1,844.4萬人，增幅達26%。而資格考試報名人數更是由最初的17.2萬人次，躍升至2021年的1,144.2萬人次。愈來愈多人想要擠進教師行業，導致該行競爭激烈，部分中小學教師的入職門檻不斷提高，也出現職位緊缺情況。

例如，四川成都市今年5月的資格試中，逾2.5萬人競爭878個教師職位，平均競爭招錄比達到29比1。

「但從多元就業的角度來看，愈來愈多的年輕人追求穩定，是囿於當下就業形勢嚴峻的選擇。」21世紀教育研究院院長熊丙奇指，該熱潮反映出，當前社會就業多樣性和激發社會創新活力方面存在一定弊端。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉說，報考教師資格證的人數增加和經濟形勢與就業狀況息息相關有關，「縱觀歷史，當經濟快速發展時，從事教師職業的人數往往有所下降；而當經濟增速放緩時，教師職業穩定性的優勢就會顯現出來。」

中國大陸一名大學就業指導處老師表示，除去就業環境影響，教師行業的相關制度發生變化，也是造成其報考人數逐年增加的重要原因。此前中國大陸實行教師資格終身制，師範生可以免試獲得教師資格證，但在2015年改革後，無論師範生還是非師範生，都被要求需通過大陸國家統一考試，且普通話成績要達到一定要求後，才能申請到教師資格證。

一教育考試補習班老師張宇說，其所在的教育機構確實有開設關於考教師編制的課程，且每年都有數十人前來報名補習，而年齡在25-30歲之間的占報班人員的70%。「很多報班的人都是中小學的合同制老師，或是教育機構老師，他們都想考編制，求一份更穩定的工作。」