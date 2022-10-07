露營正夯 十一假期打卡熱

約上親朋好友，在空曠草坪上搭一頂帳篷，鋪上一桌精緻美食，坐在休閒椅上聊聊天……今年「十一」假期，戶外露營成了很多人的「打卡」項目。有人在網上留言感嘆：「好像半個朋友圈的人都在露營」。

新華社報導，在位於大陸東北瀋陽市的雲宿親子牧場，營地裏搭起了各類帳篷。市民們在這裡野餐、遊戲，盡情享受戶外樂趣。市民劉豪說，「十一」期間，戶外露營場地特別火爆，得提前好幾天預定。「露營是一個很好的休閒方式，周圍的風景也非常不錯，我感覺很放鬆。」劉豪說。

近年來，露營活動在大陸持續升溫。根據艾媒諮詢統計數據，2021年大陸露營經濟核心市場規模達747.5億元（人民幣，下同），同比增長62.5%；帶動市場規模3812.3億元，同比增長58.5%。預計2025年大陸露營經濟核心市場規模將增長至2483億元，帶動市場規模將達1兆4403億元。

嗅到市場機遇，越來越多企業入局露營產業。根據天眼查數據，2021年大陸新增露營相關企業兩萬餘家，2022年以來已有超過5000家相關企業成立。今年6月，浙江省湖州市還舉辦了首屆長三角露營大會。

「2020年可以看作是露營市場元年。經過一段時間發展，市場規模在今年呈現爆發式增長。」已經布局了六個基地的光源露營負責人張怡說，「對處在低潮的文旅行業，露營經濟是很好的突破口。」

火熱的露營經濟，也帶動了上下游相關產品銷量增長。據瀋陽迪卡儂渾南大道店負責人介紹，迪卡儂光是露營類產品就有400多種。

智研諮詢數據顯示，2021年大陸帳篷市場規模達到60億元，增幅超47%。露營裝備企業「牧高笛」自露營熱以來營收實現較大幅度增長，2021年營業收入增長43.64%，2022年上半年營業收入增長61.34%。