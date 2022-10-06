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十一長假在地過節宣傳破功 上海外灘觀光客擠爆

中央社／ 上海6日電

因應COVID-19疫情防控，中國多個地方於十一長假前即大力宣傳「在地過節」、「非必要不離開」，觀光熱點上海市外灘仍獲外來遊客青睞、人潮湧入，必須出動公安維持動線和人流。

上海市外灘長期為觀光熱點。由浦西這側眺望浦東那岸，捕捉東方明珠電視塔、上海中心大廈等景觀，這是每名到訪者必定攝影拍下的畫面。

上海市外灘一帶在十一長假期間湧入觀光人潮，空氣瀰漫外地來滬訪客的不同口音聲波。因應洶湧人潮，現場必須出動大批公安以維持現場人流動線、管控街區進出人數，甚至採取封街措施使遊客可以快速通過。

綜合陸媒報導，上海市地鐵宣布，1至7日期間，每天下午4時起至營運結束，南京東路站實施封站；14號線豫園站實施封站，10號線豫園站則維持正常營運。南京東路站是遊客前往外灘最近的車站；豫園站則是另個觀光熱點。在封站期間，列車行經封閉車站的列車均不停站，車站也不辦理進出站和換乘業務。

一名在滬居民告訴中央社，十一長假是難得的較長假期，一般在地民眾也較少有離開中國出外旅遊的機會，勢必會往境內旅遊熱點去玩。疫情防控限制帶來的煩悶也是原因其一，「所有人都悶太久了」，所以官方呼籲是一回事兒，本身規劃還是照著走。

由於疫情防控考量，上海市外灘在這次十一長假期間不舉辦黃浦江主題光影秀展演，這是為了降低景點吸引力，另也是為了減少遊到訪客停留群聚時間。據上海市公安局黃浦分局的說明，受到光影秀取消和疫情的影響，到訪外灘遊客流量有較往年平均下降；警方現場做好疏導措施，為了避免發生推擠、踩踏等危險。

上海 疫情 十一長假

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