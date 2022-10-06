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男子試躺8萬元床墊秒睡着還打呼 店員貼心幫關燈蓋被結局曝光

香港01／ 撰文：卡洛兒
浙江麗水1名男子到1間寢具店看床墊，他看中了其中1款床墊，欲躺上去試試效果，結果舒服得不小心睡着了，還呼嚕呼嚕的打起鼻鼾來。結果男子醒來後二話不說，就把價格8.4萬台幣的床墊買下。影片截圖
浙江麗水1名男子到1間寢具店看床墊，他看中了其中1款床墊，欲躺上去試試效果，結果舒服得不小心睡着了，還呼嚕呼嚕的打起鼻鼾來。結果男子醒來後二話不說，就把價格8.4萬台幣的床墊買下。影片截圖

做個精明消費者，當然要親身試過才知好不好！中國大陸1名男子日前到床上用品店要買床墊時，不知道是床褥太舒適抑或實在太疲累，躺上去試一試效果時就不小心睡着到打起鼻鼾。最有趣的是店員見狀不但沒有叫醒他，還貼心地關燈及為他蓋毯，事後男客人睡醒就花了1.9萬元人民幣（約新台幣8.4萬元）購下床墊回家。

據大陸媒體報道，事發於9月29日，浙江麗水1名男子到1間寢具店看床墊，他看中了其中1款床墊，欲躺上去試試效果，結果舒服得不小心睡着了，還呼嚕呼嚕的打起鼻鼾來。

店員後來亦發現男子睡着了，遂主動把燈關掉，並找來1件毛毯幫他蓋上。結果男子醒來後二話不說把床墊買下，承惠1.9萬元人民幣。

事件引起網上熱議，網民都對床墊的品質充滿信心，「躺下就能睡就是好床」、「我想知道是什麼牌子的床墊，我也想躺下就睡着」；又笑言「給這哥打個碼吧，全網都看到他睡姿了」、「土豪，一萬多的床墊說買就買」。有人則大讚店家的銷售手法「店家貼心服務打動了這個男子，這才是銷售的較高境界」、「真正關心用戶睡眠質量，尊重用戶體驗的商家」、「將心比心，再說舒服的睡了一晚，必須拿下這個床墊！」。

延伸閱讀：

咁大膽？女生辦公室鋪床墊瞓覺引熱議　網民：以公司為家的好員工

豪氣男30萬現金買車送女友　車行1個原店唔數錢　點知係呢種假鈔…

文章授權轉載自《香港01》

人民幣 睡眠 土豪

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