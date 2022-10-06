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大陸鼓勵大學生當兵 甘肅推出給現金、貸款與減稅等優惠

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸各地推廣大學生參軍（加入軍隊），提出優惠政策。（百度）
大陸各地推廣大學生參軍（加入軍隊），提出優惠政策。（百度）

台灣役男延長服役年限已確定，大陸那邊則是鼓勵大學生踴躍參軍（當兵加入軍隊），甘肅省近日推出獎勵大學生參軍政策，大學畢業生參軍獎勵1萬元人民幣。退役後還有進入公務員體系的優惠政策，自行創業則可申請創業貸款和稅賦減免優惠。

澎湃新聞報導，甘肅省政府辦公廳近日印發《甘肅省激勵大學生等參軍入伍政策措施》。措施指出，在落實好國家有關徵兵政策的基礎上，甘肅省實行大學生參軍入伍一次性獎勵金制度，大學畢業生（含上半年入伍的高校畢業班學生），按照本科以上畢業生10000元、專科畢業生7000元發放獎勵金。在校生（含新生）按照本科7000元、專科5000元發放獎勵金。

相關福利措施稱，從甘肅省入伍的普通本科畢業生退役後，所在高校具備碩士研究生推免資格的，在退役兩年內應獲得推薦免試該校碩士研究生資格。高職（專科）畢業生及在校生（含新生）應徵入伍，退役後在完成高職（專科）學業的前提下，可免試入讀普通本科（職業本科），或根據意願入讀成人本科。

此外，從甘肅省入伍服役滿5年的退役大學畢業生，同服務基層專案人員共用10%~15%的公務員定向招錄計畫。全省基層專職人民武裝幹部招錄計畫安排40%的名額，定向招錄從甘肅省入伍的退役大學畢業生士兵。已考錄公務員、事業單位的大學畢業生參軍入伍，保留其身份和行政事業編制，組織關係、行政關係隨轉，服役年限計入工齡，視為基層工作經歷。

退役後自主創業的大學生，還可依法享受稅收優惠，3年內免繳行政事業性收費。符合支持條件的創業者，可向當地人社部門申請不超過20萬元的創業擔保貸款。符合條件的小微企業，可申請不超過300萬元的創業擔保貸款，最長期限不超過2年，按規定享受財政貼息。

創業 大學生 公務員

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