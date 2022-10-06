「防癌針」一針531萬！大媽上當接種家人報警追查 成份竟是可樂

浙江杭州一名57歲大媽誤信詐騙集團，接種一款號稱「打了就不會罹癌」的防癌針。健康管理中心的員工董女聲稱一劑要價120萬人民幣（約新台幣531萬元），大媽家人事後發現家中財務缺口急忙報警，騙局才被揭穿。

該健康管理中心的董女、王男因涉嫌詐騙，已被檢察機關批准逮捕，潘男則被依法採取刑事強制措施。

杭州市的蕭山區的李姓大媽日前經過當地一間新開幕的健康管理中心時，被熱情員工吸引，進店體驗足浴按摩服務，久而久之就成為了店內常客，不僅儲值了10多萬人民幣，還與店內一名37歲董姓女員工培養出如同母女的感情。

2022年初董女向大媽表示，公司成功研發一款「防癌針」，只要打了就不會得癌症，一劑要價120萬人民幣，董女更稱「因為跟您關係好，給您內部價，38萬人民幣一針，還可以用先前儲值的會員費用折抵」，董女更稱會貼心陪同李大媽一起去打針。李大媽於是答應接種。

之後董女將大媽帶到飯店的一個房間內，請一位曾幫大媽按摩的按摩」和一名防癌針「公司高層」來為大媽打針，還安排大媽喝下「酵素排毒水」，董女前前後後得手共計21萬人民。

李大媽的家人後發現家中突然少了一大筆錢，詢問李大媽後，家屬隨即報警處理。警方調查發現，董女夥同同事王男、潘男詐騙，在無行醫資格的情況下，由王男購買注射針管、酒精、棉籤等物品，打算以可樂冒充「防癌藥物」。但負責施打的潘男擔心針的注射可樂會出事，僅用空針管扎一下「做做樣子」，才沒有鑄成大厝。

董女、王男因涉嫌詐騙，已被檢察機關批准逮捕，潘男則被依法採取刑事強制措施，目前案件正進一步調查中。警方則強調，不要相信所謂專家的誇張宣傳和神奇療效或能治百病的靈丹妙藥。

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文章授權轉載自《香港01》