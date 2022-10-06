陸爺奶樂遊近郊 享沉浸式陪伴

10月4日是農曆九月初九，中國傳統的重陽節。今年的重陽節巧遇大陸十一假期，以銀髮經濟為代表的家庭類消費持續升溫，老人們熱中近郊、鄉村「不遠遊」，悠享沉浸式陪伴。

中新社報導，聽崑曲、品醉蟹、做療養…假期期間，上海遊客張瑞元驅車陪爺爺奶奶趕赴昆山一家共享農莊，在舒適的鄉間民宿中體驗「採菊東籬下，悠然見南山」的田園生活。現如今，陪伴家人旅遊正成為不少年輕人表達孝心的方式。

與年輕人相比，銀髮族大多有錢、有閒。隨著銀髮族消費升級，出遊頻率也在不斷提升。攜程數據顯示，截至今年9月，2022年60周歲及以上遊客的人均旅行消費同比上漲23%，其中60歲至65歲的初老群體漲幅最大，超過三成。

走訪江蘇多家旅行社發現，儘管針對銀髮族推出的遠途旅遊線路較以往有所增多，諮詢後下單的人卻為數不多。而在各大城市近郊，很多酒店生意迎來了小高峰，溫泉度假酒店、康養酒店入住率一直保持在高位。「難得出來陪一陪家人，肯定要追求更安全、健康、養生，價格是其次。」淮安市民王永安說。

「夕陽紅正在催生朝陽產業。」業內人士認為，隨著銀髮族健康旅遊和智慧旅遊需求的快速增長，旅遊和康養緊密融合，只有加快創新步伐，推出文化賦能、價格適度、節奏恰當，專業化、個性化和多樣化的旅遊產品，才能讓老年旅行消費者更好地享受「詩和遠方」。

官方數據顯示，截至2021年底，大陸60歲及以上老年人口達2.67億，占總人口的18.9%。預計大陸十四五時期，60歲及以上老年人口總量將突破3億。

隨著準老年、初老群體的不斷擴大，場景化、升級型消費增速。報告顯示，今年流行的戶外露營風也颳向了銀髮族，野餐用品等戶外裝備消費增速十分亮眼。26歲至45歲的消費者日常在購買老年人適用品時，經常會選擇智能、健康環保的新型商品，從而帶動老年人一起參與到寵物、旅行等新興消費體驗中。