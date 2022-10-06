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陸爺奶樂遊近郊 享沉浸式陪伴

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸銀髮族近郊旅遊興盛。圖為大陸的老年藝術團成員在河北省秦皇島天下第一關景區遊覽觀光。（中新社）
大陸銀髮族近郊旅遊興盛。圖為大陸的老年藝術團成員在河北省秦皇島天下第一關景區遊覽觀光。（中新社）

10月4日是農曆九月初九，中國傳統的重陽節。今年的重陽節巧遇大陸十一假期，以銀髮經濟為代表的家庭類消費持續升溫，老人們熱中近郊、鄉村「不遠遊」，悠享沉浸式陪伴。

中新社報導，聽崑曲、品醉蟹、做療養…假期期間，上海遊客張瑞元驅車陪爺爺奶奶趕赴昆山一家共享農莊，在舒適的鄉間民宿中體驗「採菊東籬下，悠然見南山」的田園生活。現如今，陪伴家人旅遊正成為不少年輕人表達孝心的方式。

與年輕人相比，銀髮族大多有錢、有閒。隨著銀髮族消費升級，出遊頻率也在不斷提升。攜程數據顯示，截至今年9月，2022年60周歲及以上遊客的人均旅行消費同比上漲23%，其中60歲至65歲的初老群體漲幅最大，超過三成。

走訪江蘇多家旅行社發現，儘管針對銀髮族推出的遠途旅遊線路較以往有所增多，諮詢後下單的人卻為數不多。而在各大城市近郊，很多酒店生意迎來了小高峰，溫泉度假酒店、康養酒店入住率一直保持在高位。「難得出來陪一陪家人，肯定要追求更安全、健康、養生，價格是其次。」淮安市民王永安說。

「夕陽紅正在催生朝陽產業。」業內人士認為，隨著銀髮族健康旅遊和智慧旅遊需求的快速增長，旅遊和康養緊密融合，只有加快創新步伐，推出文化賦能、價格適度、節奏恰當，專業化、個性化和多樣化的旅遊產品，才能讓老年旅行消費者更好地享受「詩和遠方」。

官方數據顯示，截至2021年底，大陸60歲及以上老年人口達2.67億，占總人口的18.9%。預計大陸十四五時期，60歲及以上老年人口總量將突破3億。

隨著準老年、初老群體的不斷擴大，場景化、升級型消費增速。報告顯示，今年流行的戶外露營風也颳向了銀髮族，野餐用品等戶外裝備消費增速十分亮眼。26歲至45歲的消費者日常在購買老年人適用品時，經常會選擇智能、健康環保的新型商品，從而帶動老年人一起參與到寵物、旅行等新興消費體驗中。

老年人口 銀髮族 酒店

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