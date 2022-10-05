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寒潮擊退華南高溫 四川盆地至淮河流域多降雨

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸中央氣象台預報，四川盆地至淮河流域多降雨。（澎湃新聞）
大陸中央氣象台預報，四川盆地至淮河流域多降雨。（澎湃新聞）

10月5日至6日，寒潮將終結華南高溫過程，江南等地將迎來「斷崖式」降溫，部分地區最高溫僅15℃左右。降水方面，四川盆地至淮河流域多降雨，湖南、江西等地仍無明顯雨水，氣象乾旱還將持續發展。

據澎湃新聞，寒潮影響繼續向南推進，南方高溫將基本終結。大陸中央氣象台五日早晨6時繼續發布寒潮藍色預警，預計10月5日08時至10月6日20時，江南大部、西南地區東部、華南北部、青海北部和東部等地部分地區將先後降溫4至6℃，局地降溫幅度可達8℃以上。最低氣溫0℃線將位於華北北部至遼寧中部一帶，最低氣溫10℃線將位於四川東北部、湖北南部、河南南部至蘇皖北部一帶。

寒潮影響下，5日至6日，北方氣溫仍然低迷，南方的江南等地氣溫將會大範圍創下立秋後新低，最高氣溫大多不足20℃，部分地區15℃左右。河南、湖北北部、安徽北部、江蘇北部等地最高氣溫甚至可能接近或打破10月上旬的最低紀錄。

陝西、河南等地局部地區將出現暴雨。降水方面，隨著冷空氣南下與暖濕氣流交匯，大陸中央氣象台預計，今日陝西中東部、黃淮西部、江淮大部、江漢中北部、四川盆地東北部、西藏南部地部分地區有中到大雨。其中，陝西南部、河南南部、安徽西北部、湖北北部、四川盆地東北部、西藏東南部等地局地有暴雨（50至70毫米）。

6日，四川盆地東北部、陝西南部、黃淮南部、江淮大部、江漢大部、江南北部、西藏南部等地部分地區有中到大雨，其中，西藏東南部局地有暴雨。

西藏 高溫 暴雨

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