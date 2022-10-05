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深圳首條海底隧道預計明年通車

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
深圳市西部首條海底隧道-媽灣跨海通道。（深圳商報）
深圳市西部首條海底隧道-媽灣跨海通道。（深圳商報）

深圳市西部首條海底隧道-媽灣跨海通道，工程進展順利，預計明年起通車。

香港《星島日報》報導，深圳市交通運輸局透露，截至星期二（10月4日），媽灣跨海通道已掘進140米。「鵬城號」盾構機刀盤已順利下井，預計10月開始挖掘，以加速隧道施工。按照計劃，媽灣跨海通道將在2023年建成通車。

媽灣跨海通道工程位於深圳市西部，途經前海媽灣及寶安大鏟灣兩個區域。路線南起媽灣大道與月亮灣大道相交處，向北穿越前海灣海域，最終止於沿江高速大鏟灣收費站及金灣大道與西鄉大道相交處，路線全長約8.05公里。

報導稱，媽灣跨海隧道建成後，對於完善「特區中的特區」前海外部路網結構，連接南山港區的疏港貨運交通，促進粵港澳大灣區交通互聯互通具有重要作用。

另據深圳日報稍早報導，在2022年，媽灣跨海通道工程全年計劃完成右線盾構貫通，左線盾構完成1400米。工程預計將在2023年底完工通車。該通道建成後，將對完善前海外部路網結構，鏈接南山港區的疏港貨運交通，兼顧聯通媽灣、赤灣片區與大鏟灣等片區的客運交通，實現前海貨運與客運相分離，實現城市發展空間的拓展與整合起到重要作用。

今年，深圳交通建設穩步前行。包括春風隧道、媽灣跨海通道、東部過境高速公路、濱海大道（深圳灣總部基底段）下沈改造等一系列重點項目建設將加速推進。此外，深圳市還將新開工鹽壩高速市政化改造工程、僑城東路北延通道工程等多個重點項目，全市交通建設有大步邁進。

深圳 香港 高速公路

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