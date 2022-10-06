大陸十一假期 鐵公路客流平穩

10月4日是大陸十一假期第四天，公路鐵路出行客流平穩，當天大陸全國鐵路預計發送旅客590萬人次，計畫開行列車7728列。針對部分地區出現的大風降雨降溫等天氣，交通部門也加大了服務的力度，保障旅客出行。

中通社報導，大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）消息稱，10月3日，大陸全國鐵路共發送旅客586.1萬人次，開行列車8308列。

據中國鐵路上海局集團有限公司消息，10月3日長三角鐵路發送旅客160.3萬人次，4日預計發送旅客154萬人次。

鐵路十一黃金周運輸自9月28日至10月8日，為期11天，大陸全國鐵路預計發送旅客6850萬人次，日均發送旅客623萬人次。國鐵集團客運部負責人介紹，今年十一黃金周，鐵路客流以探親流、旅遊流、短途流為主，整體上保持平穩態勢。

公路出行仍以中短途自駕為主，小客車自駕出行比例相對較高，大中城市進出城及景區周邊路段將會出現短時車流集中的情況。

近幾日，大陸東北多地迎來降溫，瀋陽、長春等車站開啟熱風設備，優化進站流程，減少旅客室外排隊等候時間。

瀋陽站客運車間值班員尹濤介紹，採取了相應的措施，為旅客提供了開水，檢票大門交叉開放，縮短時間保證候車室溫度，還在進站口鋪設了地墊，防止旅客滑倒摔傷。

西安站第一時間利用廣播、站內螢幕告知旅客列車晚點資訊；在旅客出行流線關鍵點位增加人員引導力量，動態開啟人工窗口，為旅客做好退、改簽工作。國鐵濟南局及時對線、橋、路設備進行檢查，排查隱患，對重點地段進行24小時輪流看守。