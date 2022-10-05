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柬埔寨當局稱 有674名在柬中國公民等待被遣返

聯合報／ 記者羅印冲/即時報導
10月1日，柬埔寨移民總局總監視察移民遣返中心。 （取自柬國General Department of Immigration, GDI 臉書網頁）
10月1日，柬埔寨移民總局總監視察移民遣返中心。 （取自柬國General Department of Immigration, GDI 臉書網頁）

柬埔寨移民總局通報，目前有920名外國人在柬埔寨移民中心等待被遣返，其中包括674名中國公民。據報導，柬國當局近期共抓捕53名販賣人口的涉案人員，其中49人來自中國大陸與台灣。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨移民總局通報，今年前九個月已有1450名外國人被驅逐出境。他們分別來自32個國家和地區，其中包括390名中國公民。他們在柬埔寨從事電信詐騙等違法犯罪活動。

去年全年，共有3594名外國人被驅逐出境，多數是越南公民，其中也包括266名中國公民。

柬埔寨內政部報告指出，柬國副總理蘇慶求助管道自開通以來，截至10月3日，已接獲402宗求助個案，涉及人數達976人（來自11個國家和地區），其中485人已獲救。

報告指出，在解救行動中，警方抓捕了53名涉案人員，其中49人來自中國大陸和台灣，4人來自越南。他們涉嫌販賣人口等違法犯罪。

報導引述柬埔寨總理洪森表示，最近數月，柬埔寨政府和當局卯足幹勁，全力開展打擊人口販運、非法賭博、毒品等違法犯罪工作。洪森還表示，「在求助的數千名外國人中，只有數百人是人口販運受害者」。

今年7月和8月間，柬埔寨移民總局總監吉占塔烈兩度會見中柬執法合作協調辦公室負責人仵建民，就加大打擊跨國犯罪問題深入交換意見。

報導稱，吉占塔烈高度評價兩國執法合作成果，希望通過中柬執法合作協調辦公室，繼續同中方加強情報共享和經驗交流，進一步深入打擊各類跨國犯罪。

柬埔寨 移民

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