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大陸長假將結束 疫情防控緊張，北京嚴禁疫區人員返回

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸十一長假將結束，各地推出疫情防控新規定。圖為上海虹橋火車站5日已加強對旅客防疫信息核驗。（中新社）
大陸十一長假將結束，各地推出疫情防控新規定。圖為上海虹橋火車站5日已加強對旅客防疫信息核驗。（中新社）

大陸十一長假已過半將開始返程，為防控假期過後的疫情，多地公佈最新防疫政策，規定從疫區（中高風險區）返回的人員必須進行7天集中或居家隔離北京更規定，嚴禁7天內出現疫情的縣市區旗人員進返京。

北京再11天召開中共廿大，北京在十一假期後的防疫最嚴格。人民日報健康用戶端報導，北京衛健委公佈，7天內出現本土疫情的縣（市、區、旗）人員嚴格限制進返京，已抵京的要分類落實隔離觀察、健康監測、核酸檢測等措施，居家期間不外出。

另包括上海市、天津市、浙江杭州、廣東廣州、湖南長沙、河南鄭州、山東濟南、山西太原、福建福州、遼寧瀋陽、陝西西安、甘肅蘭州、青海西寧等地均規定，7天內有高風險區旅居史的人員返回後，採取7天集中隔離措施；7天內有中風險區旅居史的人員採取7天居家隔離醫學觀察。

西藏拉薩則規定，有高、中風險區旅居史的，原則上暫緩進（返）藏。已經進（返）藏的採取「填平補齊」原則，對高風險區旅居史人員採取7天集中隔離醫學觀察；對中風險區旅居史人員採取7天居家隔離醫學觀察。

上述集中隔離醫學觀察與居家隔離醫學觀察均進行相應頻次的核酸檢測，集中隔離者一般進行5次，居家隔離的一般進行3次。

居家隔離 北京 中風

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