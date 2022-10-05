十一長假報復性遊客出籠 安徽黃山10分鐘移動1米

大陸十一長假，「報復性旅遊」出籠，多個熱門景區人滿為患。安徽黃山採取限流、分流措施仍擋不住人潮，有遊客說10分鐘走不到1米。

健康時報報導，據「梧桐Video」視頻，10月2日，一位遊客和朋友一起去安徽黃山遊玩，不料遊客太多被堵在山上。吳先生稱早上10點上山，直到晚上6點才下山，中間堵在山上10分鐘只能走不到1米。想放棄時後方的遊客又湧了上來，不得已被擠了上去。

安徽省黃山風景區官方微博「中國黃山」4日上午就此回應，蓮花峰是黃山最高峰，景觀壯美，峰頂區域面積狹小，部分路段較為狹窄，加上遊客拍照打卡時間相對較長，確實存在「暫態客流高峰」通行較為緩慢的情況。為進一步提高遊客的體驗感和安全感，該景區採用導流、截流、分流的辦法，採取「近端截流、間歇放行」和「遠端分流、總量管控」措施，同時，增派工作人員加強客流疏導和秩序維護，勸導遊客減少逗留時間。

在江蘇蘇州山塘街景區人山人海，2日晚景區一位保安大叔用大喇叭勸返遊客：請大家回家吧！現在到山塘街景區裡面至少要排隊兩個小時，排隊兩個小時是什麼概念，時間太長啦！

另據浙江日報，10月3日西湖景區達到26.25萬人次。在往來不絕的遊客之中，一道熟悉的風景線「“最美人牆」志願服務又準時出現在了西湖邊的街頭，他們根據交通信號燈的變換，快速變換隊形，在東西方向管控人流，在南北方向引導車流。

上海南京路的武警「開關門」式人牆也出現今年假期，外灘濱水區10月1日19時50分暫態峰值達4.9萬人。「人很多，像螞蟻軍團」，一位外灘遊客表示。

連假期間每天晚上，黃浦警方在外灘地區以及南京路步行街沿線採取「南進北出、慢進快出」等管控引導措施，降低區域內人流步行進入外灘的速度。武警上海總隊官兵在上海南京路步行街街口組成人牆，採用「開關門式」人牆疏導客流。