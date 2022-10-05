超可愛影片瘋傳！幼稚園午休 老師1句「睡著的舉手」全班中計

怎麼連幼稚園都有那麼多套路啊？大陸山東濟南1間幼稚園的女教師，近日對班上學生進行了突擊「裝睡測試」，叫睡着的小朋友舉手，結果所有小朋友都「中伏」舉手。該段萌爆影片於網上廣傳，網民看後笑翻，大讚「好可愛」、「暖暖的」、「寶寶們好難啊」、「老師好壞壞」。

據《澎湃新聞》報道，山東濟南該所幼稚園女教師日前在午休時間想出「套路」，對小朋友進行突擊「裝睡測試」。

從影片見到，當時班上小朋友都躺在睡袋裏合上眼睛，看似正在睡覺，女教師於是問：「都睡著了嗎？」等一會沒有小朋友回應，女教師隨即再出「大絕」，「來，睡著的小朋友舉手」，結果純真的小朋友紛紛上當，一同飛快地舉手，場面相當可愛有趣。

看到一個個小朋友都是「裝睡」，女教師無奈說：「好了，把手放下吧，睡吧。」

影片引來熱議，不少網民看後笑翻，大讚小朋友及女教師可愛，「哈哈哈哈哈」、「好可愛」、「難得有這麼可愛的老師」、「老師好壞壞」。也有網民笑言「寶寶們好難」，「不回答不行，回答也不行」、「世上的路很多，走著走著，就成套了」、「個個都渴求做個好孩子」。另有網民認為女教師做法明智，「小孩子有時候真的這麼暗示一下，過會兒就睡去了」。

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文章授權轉載自《香港01》