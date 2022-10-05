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廿大前 新疆疫情擴大外溢嚴重 形成各省區破口 對外致歉

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
新疆疫情擴大，出現外溢各省區情況，新疆通報全疆居民非必要不出疆，並暫停鐵公路出疆客運。圖為九月中新疆疫情一度好轉時烏魯木齊街頭上的車輛。（中新社）
新疆疫情擴大，出現外溢各省區情況，新疆通報全疆居民非必要不出疆，並暫停鐵公路出疆客運。圖為九月中新疆疫情一度好轉時烏魯木齊街頭上的車輛。（中新社）

中共廿大前，新疆疫情持續擴大，新疆自治區政府昨晚（4日）宣布出疆鐵公路暫停營運，全疆人民非必要不出疆。通報稱，本輪疫情是新疆歷史上防控難度最大的重大突發公共衛生事件，造成嚴重外溢，影響全國疫情防控大局，新疆表示深深的歉意。

新疆日報報導，新疆自治區政府昨晚召開疫情防控工作新聞發佈會。自治區副主席劉蘇社表示，7月30日，新疆發生新一輪新冠肺炎疫情，短時間內傳播蔓延至13個地（州、市）的37個縣（市、區）和兵團4個師的15個師市團場，是新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件。

他說，8月底新疆疫情得到有效控制，但由於部分地區鬆懈麻痹思想，疫情防控各項措施落實不到位，9月中旬以來部分地區疫情發生反彈，個別地方疫情反彈還相當嚴重，全區防控形勢更趨嚴峻複雜。

劉蘇社表示，在疫情防控工作中，一些地方對高中低風險區劃分不科學不精準，高風險區劃得過大，加大管理難度，增加傳播風險；個別地方靜態管理簡單化，一封了之，對一些真正需要靜態管理的社區、社區卻未能嚴格執行居民足不出戶要求。

特別是核酸檢測是防控工作中的最大短板（缺失）。一是核酸檢測能力不足，陽性感染者處置速度趕不上疫情傳播速度，疫情社會面傳播難以快速阻斷。二是部分核酸採樣人員為非專業人員，操作不規範、採樣品質不高，影響核酸檢測質效。三是一些核酸採樣人員由於防護不當被感染，個別地方感染人數還比較多，成為疫情傳播的重要風險源。

劉蘇社說，新疆此輪疫情造成本地區疫情傳播，同時也發生向多個省區市外溢的情況，特別是近幾天外溢情況還比較嚴重，給兄弟省區市疫情防控工作添了麻煩，影響了全國疫情防控大局。在此，他向相關省區市表示深深的歉意。

至3日止，新疆目前已有1170例本土確診者，被列為高風險區的60個，中風險區47個，且疫情仍在快速增加。新疆昨天也公布最新的防止外溢嚴格措施，首府烏魯木齊市規定暫停全疆離疆鐵路客運列車、暫停全疆省際客運班線和省際包車業務。各區縣人員暫不離烏，嚴防鐵路、公路、民航外溢風險。

疫情 新疆

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