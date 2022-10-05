曹雪芹藝術節 大辦4個月

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
曹雪芹文化藝術節新聞發布會現場，演員們表演《京韻紅樓》精彩片段。圖／本報北京傳真
曹雪芹文化藝術節新聞發布會現場，演員們表演《京韻紅樓》精彩片段。圖／本報北京傳真

聽《京韻紅樓》音樂會，看《曹雪芹》舞劇，逛紅迷嘉年華……，近日，伴隨著2022年第十三屆曹雪芹文化藝術節新聞發布會在中國國家植物園曹雪芹紀念館召開，為期數月的曹雪芹文化藝術節拉開帷幕。

今秋，多場文化表演、講座、文創市集活動將在國家圖書館、國家植物園、國家大劇院等地舉行，為廣大紅樓愛好者奉上一場《紅樓夢》文化盛宴。其中，「夢見的歲月－用《紅樓夢》解讀時光」展覽，已經在國家植物園曹雪芹文化中心展出。

第十三屆曹雪芹文化藝術節以「一起來讀《紅樓夢》」為主題，將從9月持續到今年12月，共有五大主題活動。10月至12月，《紅樓夢》整本書閱讀系列講座，將在國家圖書館藝術中心舉行。10月28日至30日，《京韻紅樓》音樂會將在國家圖書館藝術中心音樂廳上演。北京曹雪芹學會與北京京劇院及國家圖書館合作，改編王立平為87版電視劇《紅樓夢》創作的12支曲，使其與京劇融合，配以美輪美奐的舞蹈，為紅樓愛好者及廣大觀眾帶來一場視聽盛宴。

「夢見的歲月－用《紅樓夢》解讀時光」展覽，將持續到12月；同名大型展覽也將於11月至12月，在國家植物園中軸路展出。10月1日至5日，紅迷嘉年華將在國家植物園黃葉村舉行。10月，舞劇《曹雪芹》將在國家大劇院上演。

紅樓夢 圖書館 藝術節

延伸閱讀

「台東光祭」搶先看！知本溫泉風景區本月15日起發光

「2022斜坡上的藝術節」向南啟航 嗨翻屏東潮州

屏東原民界盛事2022斜坡上藝術節 國慶連假登場

淡水環境藝術節踩街10/1登場 47遊行隊伍華麗展演

相關新聞

十一長假 青年瘋玩冷門小城

受到疫情局部地區迸發、經濟不景氣導致消費慣性改變等多重因素影響，今年大陸的十一長假相當一部分人都無法放開手腳肆意出遊，但...

曹雪芹藝術節 大辦4個月

聽《京韻紅樓》音樂會，看《曹雪芹》舞劇，逛紅迷嘉年華……，近日，伴隨著2022年第十三屆曹雪芹文化藝術節新聞發布會在中國...

「文化進土樓」 帶動鄉村旅遊

口吹嗩吶、雙腳彈揚琴、肩背肘敲兩個小鼓、兩個小銅鈸……福建土樓永定景區「土樓王」承啟樓戲台上，身兼十番音樂和客家山歌兩項...

「冰火二重天」淮南40℃、北京4℃

冷空氣將臨，大陸氣候近期迎來「冰火二重天」。大陸中央氣象台4日持續發布寒潮藍色預警，預計未來4日至6日三天，寒潮繼續影響...

成都世乒賽 掀體育「新藍海」

3日上午，成都市香城體育中心乒乓球館的17張球台已近滿員；長約100公里的環城綠道上，騎行的市民三五成群；隨處可見的社區...

79歲「搖滾奶奶」紅遍大陸全網

79歲的董雲蓉，最近成為大陸網上最火的「搖滾奶奶」，她因為唱歌在抖音裡成為「大網紅」。一段自彈自唱的《因為愛情》被王菲轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。