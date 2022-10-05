曹雪芹藝術節 大辦4個月

聽《京韻紅樓》音樂會，看《曹雪芹》舞劇，逛紅迷嘉年華……，近日，伴隨著2022年第十三屆曹雪芹文化藝術節新聞發布會在中國國家植物園曹雪芹紀念館召開，為期數月的曹雪芹文化藝術節拉開帷幕。

今秋，多場文化表演、講座、文創市集活動將在國家圖書館、國家植物園、國家大劇院等地舉行，為廣大紅樓愛好者奉上一場《紅樓夢》文化盛宴。其中，「夢見的歲月－用《紅樓夢》解讀時光」展覽，已經在國家植物園曹雪芹文化中心展出。

第十三屆曹雪芹文化藝術節以「一起來讀《紅樓夢》」為主題，將從9月持續到今年12月，共有五大主題活動。10月至12月，《紅樓夢》整本書閱讀系列講座，將在國家圖書館藝術中心舉行。10月28日至30日，《京韻紅樓》音樂會將在國家圖書館藝術中心音樂廳上演。北京曹雪芹學會與北京京劇院及國家圖書館合作，改編王立平為87版電視劇《紅樓夢》創作的12支曲，使其與京劇融合，配以美輪美奐的舞蹈，為紅樓愛好者及廣大觀眾帶來一場視聽盛宴。

「夢見的歲月－用《紅樓夢》解讀時光」展覽，將持續到12月；同名大型展覽也將於11月至12月，在國家植物園中軸路展出。10月1日至5日，紅迷嘉年華將在國家植物園黃葉村舉行。10月，舞劇《曹雪芹》將在國家大劇院上演。