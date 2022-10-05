成都世乒賽 掀體育「新藍海」

3日上午，成都市香城體育中心乒乓球館的17張球台已近滿員；長約100公里的環城綠道上，騎行的市民三五成群；隨處可見的社區公園、運動場館內，飛盤、腰旗橄欖球、陸地衝浪、槳板等運動愛好者們，則在歡聲笑語中揮灑汗水……成都世乒賽團體賽激烈比拚的同時，全民運動風也吹熱蓉城市民的十一假期。

中新社報導，運動空間的火爆場景背後，折射出大陸西部人口重鎮成都的體育產業正迎來新藍海。實際上，從成都世乒賽團體賽、大運會等國際級體育賽事紛紛落戶蓉城，便可一窺其雄心壯志。2021年印發的《成都世界賽事名城建設綱要》更清晰提出，到2025年，體育產業總規模超過1500億元（人民幣，下同），體育產業增加值占地方生產總值的比重超過2%，全市體育消費總規模突破900億元。

「從前幾年開始，朋友間就慢慢從下班約麻將，變成了下班約運動。我喜歡跑步、騎車、游泳，也樂於嘗試各類新興項目。」堅持運動7年多的市民趙勝宇說，為進一步追求專業性，自己對購置運動裝備、購買健身課程等花費十分大方。

成都體育產業不斷釋放出的活力，也讓相關企業更加緊密地擁抱這一新賽道。知名體育用品零售商迪卡儂的成都商業負責人黃蔚辛介紹，今年上半年迪卡儂成都銷售額增長突破兩位數，並實現持續增長。

在天府國際體育賽事研究院院長、四川省體育產學研促進會會長柳偉看來，促進生活體育化進程，將體育變成一種生活方式，是體育產業發展最大的成長空間。

他建議，將體育與旅遊、文化等業態融合發展，從而產生強大經濟效能，並促進傳統業態向新興復合業態轉變。