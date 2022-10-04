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大陸嚴防疫情外溢 烏魯木齊等多地嚴控對外交通

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
新疆嚴格防疫措施，烏魯木齊市出現封控區物資配送缺失，官員向民眾道歉。圖為9月5日分級管理的烏魯木齊市天山區。（中新社）
新疆嚴格防疫措施，烏魯木齊市出現封控區物資配送缺失，官員向民眾道歉。圖為9月5日分級管理的烏魯木齊市天山區。（中新社）

新疆疫情持續發展，烏魯木齊市最新宣告相關防外溢工作，規定暫停全疆離疆客運列車、暫停全疆省際客運班線和省際包車業務。此外新疆多地在晚間也發出類似公告，堅決執行防止外溢工作。

據天山網消息，新疆自治區交通運輸廳4日晚間宣告「全力以赴做好公路防外溢工作」，要求疆內無疫情的地州（縣、市）車輛司乘人員，由個人提供7日內無高中低風險區旅居史承諾書，所在縣（市、區）疫情防控指揮部出具離疆證明，持48小時2次（每日1次，最後一次核酸採樣在出疆前24小時以內）核酸檢測陰性證明和新疆政務碼綠碼，可以出疆；非中高風險區離疆貨車司機，在滿足72小時內3次（每日一次）核酸檢測陰性後，在出疆通道再接受一次核酸檢測（單人單管），結果為陰性後可正常通行。

烏魯木齊市疫情防控工作指揮部4日晚間宣佈烏魯木齊市各區縣人員暫不離烏；嚴防鐵路、公路、民航外溢風險，鐵路暫停全疆離疆客運列車，對於符合條件的出疆專列，開車前再對離烏人員進行1次單人單管核酸檢測，在列車抵達哈密站前完成檢測，若檢測結果未出，必須等待核酸檢測結果陰性後方可繼續前行。

公路則繼續暫停全疆省際客運班線和省際包車業務。入疆前，貨車司乘人員提供48小時2次核酸陰性證明，並在關口接受單人單管檢測，在緩衝區等待核酸檢測結果，憑陰性結果通行。入疆後，嚴格進離烏貨車司乘人員閉環管理。嚴格查驗自駕車行程軌跡和核酸證明，對烏市和其他涉疫地區自駕出城人員一律勸返，嚴把公路離烏公安檢查關口；民航要求執行疆外航班的客座率控制在75%以內。航空公司、機場按照屬地疫情防控要求，做好旅客核酸檢測、抗原檢測、體溫檢測和健康碼查驗及落位要求告知工作。加大宣傳力度，及時提醒旅客提前做好各項離烏準備。

此外，庫爾勒市發布通告，要求全面落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，「以大局為重，堅決防止庫爾勒市疫情外溢到疆外其他省市」。出庫公路檢查站將實施嚴格管控措施，出庫客運車輛和私家車輛一律不得通行；出疆鐵路班列和民航航班已停止運行；廣大市民非必要不離庫，對因就醫就學確需離庫、離疆的，嚴格按照相關流程審批。另一疆內大城吐魯番市也有類似通告發布，「堅持非必要不離吐」。

據大陸衛健委消息，新疆10月3日新增無症狀感染者38例。此前新疆疫情防控措施衍生的物資等問題，已經引起不少民怨，烏魯木齊、伊犁、庫爾勒地方官員都曾公開表示道歉。

疫情 新疆

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